"Apex Legends" für Smartphones: Vorsicht vor gefälschten Apps

Die Battle-Royale-Größen "PUBG" und "Fortnite" gibt es bereits als Smartphone-Apps. Der ernsthafte Konkurrent "Apex Legends" könnte noch folgen, doch bislang ist der Titel noch nicht für mobile Geräte erschienen. Betrüger versuchen nun wohl auszunutzen, dass einige von euch das vielleicht nicht wissen. Ihr solltet also aufpassen, welche Anwendung ihr aus dem Netz ladet.

Der schnelle Erfolg von "Apex Legends" hat bereits die ersten Betrüger angelockt, wie The Independent berichtet. Im Internet ist wohl eine Android-App aufgetaucht, die sich als das Battle-Royale-Spiel ausgibt. Nutzer sollten diese aber auf keinen Fall installieren: Sie enthält wohl lediglich viel Werbung, die sie auf infizierten Smartphones anzeigt – wodurch die Betrüger wiederum an Geld verdienen. Zusätzlich könnte die Anwendung schädliche Malware enthalten, durch die Dritte etwa Zugriff auf persönliche Daten von euch erhalten könnten. Sicher ist das allerdings nicht.

Weitere Fake-Apps erwartet

Klar ist: Es werden sicherlich noch mehrere Apps kommen, die sich als eine Mobile-Version von "Apex Legends" ausgeben. Womöglich richten diese dann einen noch größeren Schaden an als die nun aufgetauchte Fake-Anwendung. Seht also in jedem Fall von einem Download ab. Bis die Entwickler es offiziell verkünden, ist der Battle-Royale-Titel nicht für Android und iPhone verfügbar. Betrüger nutzen lediglich den Hype um "Apex Legends" aus, den wir nach einige Stunden Spielzeit nachvollziehen können.

Die Masche selbst ist nicht neu: Auch nach der Ankündigung der mobilen Version von "Fortnite" sind mehrere Apps aufgetaucht, die sich als solche ausgegeben haben. Einige davon haben es sogar in den Google Play Store geschafft. Das Original-Spiel gibt es hingegen nur über einen Launcher von Epic Games. Sobald auch "Apex Legends" für euer Smartphone oder Tablet verfügbar ist, berichten wir euch, wo und wie ihr an den Titel kommt.