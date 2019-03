"Apex Legends": Season 1 hält eine zweite neue Legende bereit

"Apex Legends": Octane ist der erste neue Charakter in Season 1

Einen neuen Charakter hat Season 1 von "Apex Legends" bereits eingeführt: Octane ist ein Hochgeschwindigkeits-Fanatiker, der vorübergehend schneller rennen kann und automatisch heilt. Noch in der laufenden Saison wird ein zweiter neuer Charakter hinzukommen.

Das geht aus Sonys offizieller Webseite zu "Apex Legends" hervor. Dort heißt es in Bezug auf Season 1: "Zwei neue Charaktere werden im Laufe der Saison eingeführt ..." Nach Octane wird also bald eine weitere neue Legende Einzug in das Spiel halten. Genauer gesagt, spätestens Ende Mai 2019 – denn dann endet die erste Spielzeit laut der offiziellen Roadmap von Respawn.

Wattson am wahrscheinlichsten

Dataminer haben in den Spieldateien bereits Hinweise auf insgesamt zehn weitere neue "Apex Legends"-Charaktere gefunden. Diese heißen angeblich Blackout, Crypto, Husaria, Jericho, Nomad, Prophet, Rampart, Rosie, Skunner und Wattson. Auch Octane war darin bereits vorab zu finden. Allerdings haben die Entwickler sich dazu bereits geäußert: Dass diese Legenden in den Spieldateien auftauchen, müsse nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie auch tatsächlich erscheinen.

Wann genau die nächste Legende für "Apex Legends" kommt, ist unklar. Sinn ergeben würde eine Einführung zur Mitte von Season 1. Denn zum Start von Season 2 dürfte bereits der dritte neue Charakter auf euch warten. Heißester Kandidat für einen baldigen Einstand ist wohl Wattson, denn zu ihm gibt es derzeit die meisten mutmaßlichen Informationen. Außerdem verrät Profi-Zocker "Shroud" in dem folgenden Video, dass er Octane und Wattson bereits vorab testen durfte.