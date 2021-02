AirPods verschluckt? Tatsächlich keine Seltenheit. Jüngstes Beispiel: Ein Mann in Worcester, Massachusetts, bemerkte beim Aufwachen, dass ihm einer seiner beiden Apple-In-Ears fehlt. Später taucht er wieder auf: in seinem Hals.

Bradford Gauthier musste am eigenen Leib erfahren, wie gefährlich es ist, mit seinen AirPods im Ohr einzuschlafen. Die kleinen Ohrstöpsel können nämlich schnell für einen Mitternachtssnack gehalten werden. Das passierte zumindest Gauthier, wie AppleInsider berichtet.

AirPods: Das hätte böse enden können

Zwar vermisst Gauthier einen AirPod am morgen und er fühlt sich nicht ganz so wohl an seiner Brust, doch wo Apples Gimmick wirklich steckt, kann Gauthier sich nicht ausmalen. Am späteren Tag bekommt der Amerikaner Probleme beim Trinken. Daraufhin scherzt seine Familie, er habe wahrscheinlich den fehlenden AirPod verschluckt. Gauthier hingegen glaubt nicht, dass die Probleme beim Schlucken und der fehlende AirPod Zufall sind. Also macht er sich auf den Weg zur Notaufnahme.

Ein Röntgen bestätigt dann die Theorie: Der AirPod sitzt in der Speiseröhre fest. Gauthier hat ihn im Schlaf gegessen. Der behandelnde Arzt spricht von sehr viel Glück, denn es ist untypisch, dass eine Blockade der Speiseröhre nicht schmerzhaft ist. Ihm selber war nicht bewusst, dass das Schlafen mit Kopfhörern ein Gesundheitsrisiko darstellt.

Kein Einzelfall

Tatsächlich ist die Geschichte von Bradford Gauthier kein Einzelfall. Schon im letzten Jahr berichtete AppleInsider von einem siebenjährigen Jungen, der wegen eines verschluckten AirPods in die Notaufnahme musste.

Auch die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" berichtet im Mai 2019 von einem Mann aus Taiwan, der im Schlaf einen AirPod aß. Erst über die Suchfunktion von Apple bemerkte er, dass das Gimmick piepsend in seinem Bauch steckte. Durch Abführmittel konnte er den In-Ear wieder ausscheiden. Zu seiner Verwunderung: Das Gerät war funktionstüchtig und der Akku hatte noch 41 Prozent Ladung.

Dennoch können verschluckte AirPods auch tödlich enden. Sollte sich das Plastik lösen, könnte der Inhalt der Batterie den Magen und den Darm angreifen. Daher solltet ihr vielleicht auf den Podcast zum Einschlafen verzichten – beziehungsweise ihn direkt über euer Smartphone laufen lassen.