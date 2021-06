Bis jetzt hatten nur iPhone-Nutzer Kontrolle über die neuen AirTags von Apple. Das könnte sich allerdings bald ändern. Apple soll bereits an einer Android-App arbeiten. Ganz gleichgestellt werden Android-Nutzer vermutlich jedoch nicht.

Obwohl Apples Variante der Suchetiketten erst seit Kurzem auf dem Markt angekommen ist, arbeitet das Unternehmen aus Cupertino schon an Verbesserungen für seine begeherten AirTags, wodurch die kleinen Chips noch sicherer werden sollen. Ein neues Update könnte die Tracker und ihre Nutzer besser gegen Stalking-Missbrauch schützen. Wie CNET berichtet, scheint Apple außerdem an einer AirTag-App für Android-Geräte zu arbeiten, die Nutzer ohne iPhone unterstützen soll.

Android-App für AirTags soll mehr Schutz bieten

Apple möchte die AirTags kurz nach dem Verkaufsstart per Software-Update weiter optimieren, um Tracking von Personen entgegenzuwirken, die unwissentlich ein fremdes AirTag mit sich tragen. Deshalb hat der Hersteller die Zeit bis zum automatischen Warnton von 3 Tagen auf 8 bis 24 Stunden verkürzt. Während iOS-Nutzer außerdem auf ihrem iPhone oder iPad eine automatische Benachrichtigung über möglicherweise ungewollte AirTags in der Tasche erhalten, haben Android-Nutzer bei AirTags Pech. Sie können sich bis jetzt nur auf das akustische Signal verlassen. Das soll sich nun ändern.

Mit einer AirTag-App für Android-Geräte soll es bald möglich sein, die kleinen Chips und andere Geräte des "Wo ist?"-Netzwerks einfacher aufzuspüren. Vermutlich will Apple über die Android-App eine ähnliche Push-Benachrichtigung wie auf iOS-Geräten ermöglichen. Eine vollwertige App, die Android-Fans AirTags in vollem Umfang nutzen lässt, wird es also vorerst eher nicht geben. Ob Apple in Zukunft seine Dienste ausweitet, bleibt abzuwarten. Bis jetzt besetzt diesen Platz vor allem der Konkurrent Tile – die kleinen Tracker sind schon wesentlich länger am Markt und über eine App mit iOS und Android kompatibel.

Android-App für AirTags noch in diesem Jahr

Dem Bericht zufolge arbeitet Apple bereits an der Android-App und möchte diese noch im Laufe des Jahres 2021 veröffentlichen. Ein genaues Datum ist aktuell allerdings noch nicht bekannt. Weitere Infos könnten wir auf der anstehenden Apple-Entwicklerkonferenz "WWDC 2021" erfahren, die nächste Woche startet.