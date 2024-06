Apple könnte iPhone-Reparaturen bald erleichtern, genauer gesagt den Akku-Tausch. Außerdem soll Apple bald die Überprüfung von Drittanbieter-Ersatzteilen lockern.

Konkret soll Apple bereits eine Möglichkeit testen, mit der sich der Akku zukünftiger iPhones leichter austauschen ließe. Dabei geht es offenbar um Mittel und Wege, wie ihr als Nutzer den Kleber, der die Batterie im Gehäuse hält, leichter entfernen könnt. Auf eine einfache Möglichkeit, den Akku des iPhones zu tauschen, warten einige Tüftler schon lange.

Aktuell ist der eigenständige Tausch des Energiespeichers zwar möglich, allerdings benötigt ihr dafür spezielles Werkzeug, das ihr bei Apple mieten könnt (Self-Service-Reparatur). Bei bisherigen iPhone-Modellen stellt der Kleber, der den Akku im iPhone hält, allerdings eine große Herausforderung dar, denn er hält den Akku sehr fest an seinem Platz.

Leichterer Akku-Tausch schon beim iPhone 16?

Hier will Apple offenbar ansetzen, um den Austausch zu erleichtern. Das neue System soll den Kleber mithilfe von Elektrizität lösen. Das würde die bisher nötigen Werkzeuge wie eine spezielle Zange in Zukunft womöglich überflüssig machen. Einem Bericht zufolge könnte das neue System bereits in zumindest einem der iPhone-16-Modelle zum Einsatz kommen.

Auf spezielles Werkzeug werdet ihr vermutlich dennoch nicht komplett verzichten können. Einen einfach austauschbaren Akku wie in einigen Handys der frühen 2010er-Jahre solltet ihr nicht erwarten. Das ist einerseits schade, andererseits bieten fest verschlossene Geräte eine besser Abdichtung gegen Wasser und Staub.

Insgesamt hat Apple in den vergangenen Jahren an der Reparierbarkeit seiner iPhones gearbeitet und diese immer weiter erleichtert. So lässt sich beispielsweise das Glas auf der Rückseite des iPhone 15 leichter wechseln, wodurch die Kosten für eine Reparatur um 60 Prozent gesunken sein sollen. Mehr dazu lest ihr in unserem Bericht zu diesem Thema.

Ersatzteile von Drittanbietern

Apple hat angekündigt, die Unterstützung von Drittanbieter-Ersatzteilen zu verstärken, indem der Konzern bei kommenden iOS-Versionen die Kontrollen von Akkus und Displays lockert. Laut eines aktuellen Apple-Whitepapers soll das noch dieses Jahr geschehen.

Auch Ersatz-Akkus von Drittherstellern sollen dann Daten zu ihrem Zustand liefern. Viele nicht von Apple zertifizierte Batterien tun das zwar bereits. Aber eure iPhones zeigen für diese Daten wie die maximale Akkukapazität nicht an. Das soll sich bald ändern – Warnungen, dass es sich um ein nicht-originales Ersatzteil handelt, bekommt ihr aber weiterhin.

Außerdem soll bei Drittanbieter-Ersatzdisplays zukünftig die True-Tone-Funktion aktiviert werden können. Auch in diesem Fall werdet ihr in den Systemeinstellungen einen Hinweis erhalten, wo ihr die Funktion deaktivieren könnt, falls etwas nicht richtig funktioniert.