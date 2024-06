Apple-Studie: iPhones halten länger und sind wertvoller als Android-Handys

Apple hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, das sich mit der Langlebigkeit und Reparierbarkeit seiner Produkte beschäftigt. Unter dem Titel „Longevity, by Design“ stellt das Unternehmen beeindruckende Zahlen und Fakten vor, die die Vorzüge von iPhones gegenüber Android-Smartphones verdeutlichen. Besonders der hohe Wiederverkaufswert und die lange Nutzungsdauer stechen hervor.

Das iPhone behält laut Apple mindestens 40 % mehr von seinem Wert im Vergleich zu Android-Smartphones. Je älter die Modelle, desto größer werde dieser Unterschied. Beeindruckend ist auch, dass hunderte Millionen von iPhones seit über fünf Jahren im Gebrauch sein sollen.

Die Reparaturkosten für Schäden außerhalb der Garantie sind laut des Papers von 2015 bis 2022 um 38 % gesunken. Seit der iPhone 7 Serie hat Apple zudem die Gehäuse der Smartphones verbessert und gegen Wasser abgedichtet. Dadurch haben sich die Reparaturen bei Unfallschäden um 44 % reduziert, Flüssigkeitsschäden sanken um 75 %.

Verbesserte Reparaturmöglichkeiten

Das iPhone 15 bietet nicht nur ein schickes Design, sondern im Schadensfall auch geringere Reparaturkosten. Das Glas auf der Rückseite ist jetzt über 60 % günstiger zu reparieren, da es leichter austauschbar ist. Und auch der Service ist zumindest in den USA gut erreichbar: 85 % der US-Bevölkerung leben nur 30 Minuten von einem Apple Store oder autorisierten Serviceanbieter entfernt – für Deutschland gibt es hierzu allerdings keine Angaben.

Für zusätzlichen Schutz und stylisches Design: Beste Hüllen für iPhone 15 (Plus/Pro/Pro Max): Unsere Top 9 Francis Lido | 13.05.24

Apropos Sicherheit: In einer Studie von UL Solutions (einem Unternehmen für Sicherheitswissenschaft) fingen 88 % der getesteten Drittanbieter-Akkus in mindestens einem Test Feuer oder explodierten. Qualität (in Form eines Original-Akkus) zahlt sich also aus.

Überblick: iPhones mit bestem Akku

Apples Reparaturprinzipien

Apple hat vier Hauptprinzipien zur Reparierbarkeit:

Umweltauswirkungen Zugang zu Reparaturdiensten Sicherheit und Privatsphäre Transparenz bei Reparaturen

Besonders das „parts pairing“ wird oft diskutiert. Dabei werden Komponententeile anhand einer eindeutigen Kennung mithilfe von Software identifiziert. Apple erklärt, dass diese Praxis den Reparaturzugang erleichtert und gleichzeitig die Sicherheit und optimale Leistung der Geräte gewährleistet.

Am Ende zeigt Apple mit diesen Zahlen und Prinzipien, dass ihr nicht unbedingt alle zwei Jahre ein neues iPhone kaufen müsst. Und wenn ihr es doch tut, bekommt ihr noch einiges an Geld für euer altes Modell. Aber: Das Whitepaper macht auch deutlich, dass ihr von Drittanbieter-Akkus womöglich die Finger lassen solltet.