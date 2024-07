Apple im Alarmzustand: Spyware bedroht iPhones auf der ganzen Welt

Apple verschickt aktuell Gefahrenmeldungen an iPhone-Nutzer. In vielen Ländern werden Personen über mögliche "Söldner-Spyware" auf ihren Apple-Handys informiert. Wir haben zusammengefasst, was es damit auf sich hat.

Nicht schon wieder: Apple sah sich erneut gezwungen, seine Nutzer über mögliche Spyware-Angriffe zu informieren. Schon im April 2024 gab es eine erste Welle weltweiter Warnungen. Die zweite ging am Mittwoch (10.07.) um. Insgesamt soll sie in 98 Ländern auf der ganzen Welt ausgespielt worden sein. Besonders häufig sei sie in Indien aufgetaucht.

Attacke zielt auf Personen im politischen Raum ab

In Apples Warnung steht, dass die iPhones betroffener Nutzer zum Ziel von "Söldner-Spyware" geworden sind. Diese versuche, das Handy aus der Ferne zu kompromittieren.

Apple merkt außerdem an: Es bestehe keine Gewissheit, dass das iPhone tatsächlich befallen sei. Der Verdacht ist aber nicht unbegründet und daher sollten Betroffene äußerste Vorsicht walten lassen.

Die Ziele sind meist politischer Natur. Die Angreifer versuchen, über die iPhones politischer Gegner an geheime Informationen zu gelangen. Deshalb sollten insbesondere Leute im Regierungsumfeld die Warnung ernst nehmen.

Das meint Apple mit "Söldner-Spyware"

Der Begriff "Söldner-Spyware" kursiert seit 2021. Ursprünglich war die Rede von "staatlich geförderten Angriffen", was allerdings heutzutage als politisch schwierig eingeordnet wird.

Fakt ist: Es handelt sich nicht um simple Viren, die ihre Opfer nach dem Zufallsprinzip auswählen. Bei "Söldner-Spyware" handelt es sich um millionenschwere Programme, die von organisierten Gruppen gezielt auf bestimmte Personen angesetzt werden.

Ein gut bekanntes Beispiel ist die von der israelischen Firma "NSO Group" entwickelte Pegasus-Software. Die sei wohl auch im aktuellen Fall im Umlauf. Bereits im Oktober habe Amnesty International Pegasus-Spyware auf mehreren iPhones prominenter indischer Journalisten gefunden.