iOS 18.2.1 ist da: Dieses wichtige iPhone-Update solltet ihr installieren

Apple verteilt für iPhones aktuell ein vermeintlich kleines Update auf iOS 18.2.1. Das Update solltet ihr in jedem Fall installieren. Wir verraten, wieso die iOS-Zwischenversion wichtig ist.

Ab jetzt verteilt Apple mit iOS 18.2.1 seit dem größeren Update aus dem vergangenen Monat (iOS 18.2.) erstmals eine weitere Aktualisierung für alle kompatiblen iPhones. Ursprünglich wurde ein weniger wichtiges Update erwartet, Apple sieht das aber etwas anders.

Apple: Update auf iOS 18.2.1 wird allen Benutzern empfohlen

Das rund 500 MB große Update (wenn ihr bereits iOS 18.2 installiert habt) beinhaltet laut Apple "wichtige Fehlerbehebungen und wird allen Benutzer:innen empfohlen". Genauere Infos liefert der Hersteller nicht. Es geht also nicht um konkrete Sicherheitslücken, sondern wahrscheinlich eher um eine größere Anzahl an verschiedenen Lücken und Bugs.

Wenn ihr eine ältere iOS-Version nutzt, kann das Update auch größer sein (hier iOS 18.1.1) (© 2025 CURVED )

Schaut man sich im Internet um, berichten viele Nutzer unter anderem auf Reddit von Problemen mit der vorherigen iOS-Version. So funktioniert etwa das Albumcover während der Musikwiedergabe nicht immer, Face ID reagiert nicht korrekt oder der Kamerasucher bleibt schwarz. Hier könnte Apple theoretisch nachbessern.

Ihr solltet das Update also definitiv installieren, wenn ihr Probleme bemerkt habt. Auf dem iPhone der Redaktion ist das obenstehende Update bereits abrufbar. Nach verfügbaren Softwareaktualisierungen könnt ihr in folgendem Menü suchen:

"Einstellungen" | "Allgemein" | "Softwareupdate"

Gut zu wissen: Apple hat neben iOS 18.2.1 parallel auch iPadOS 18.2.1 veröffentlicht.

Keine Apple-Intelligence-Features

Neue Apple-Intelligence-Features liefert das Update übrigens nicht. In Deutschland müssen wir weiterhin bis April auf Apples KI-Funktionen warten. Aber auch in den USA wurden keine weiteren Features ausgeliefert. Diesen will sich Apple voraussichtlich erst mit iOS 18.4 erneut zuwenden. Auch iOS 18.3 soll ein kleineres Update werden, das verschiedene Fixes enthalten könnte.