MacBook Pro (M3 Pro) jetzt ganze 873 Euro günstiger – lohnt sich das?

Braucht ihr ein neues MacBook Pro? Bei Amazon gibt es die Variante mit dem M3-Pro-Chip aktuell zu einem Preis von 1406 Euro. Das ist deutlich günstiger als die UVP (2279 Euro) und der durchschnittliche Straßenpreis (ca. 1680 Euro). Ihr solltet allerdings schnell zuschlagen – das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

MacBook Pro (M3 Pro) mit 18 GB RAM und 512 GB SSD bei Amazon für nur 1406 Euro

Das Angebot im Überblick

Modell: MacBook Pro (2023)

MacBook Pro (2023) Display: 14,2 Zoll Liquid Retina XDR

14,2 Zoll Liquid Retina XDR Chip: M3 Pro (11‑Core CPU, 14‑Core GPU)

M3 Pro (11‑Core CPU, 14‑Core GPU) Speicher: 18 GB RAM / 512 GB SSD ROM

18 GB RAM / 512 GB SSD ROM Farbe: Space Schwarz

Space Schwarz Preis: 1406 Euro statt 2279 Euro Achtung: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Schnell zuschlagen!

Lohnt sich das MacBook Pro (2023) noch? Unsere Erfahrung

Auch in der CURVED-Redaktion kommt dieser Mac teilweise zum Einsatz. 100 offene Tabs, Photoshop, zweiter Browser und zig weitere offene Anwendungen? Alles kein Problem für das Arbeitstier.

Zumal ihr mit dem Mac Stromkosten im Homeoffice sparen könnt. Nur ein Mal aufladen am Tag reicht. Selbst mit angeschlossenem Bildschirm schafft der M3 Pro den Großteil des Arbeitstages im Akku-Betrieb. Verzichtet man ganz auf einen externen Monitor, ist sogar ein ganzer Arbeitstag inklusive Team-Calls drin.

Wer sich das MacBook für die Produktivität sichern will (z. B. fürs Office, Videoschnitt oder Bildbearbeitung), wird viel Freude an dem Modell haben.

873 Euro günstiger: Lasst euch das nicht entgehen

Apple selbst bietet das MacBook Pro (M3 Pro) mittlerweile nicht mehr im eigenen Shop an, da das Gerät von 2023 ist und es inzwischen einen Nachfolger hat. Die UVP könnt ihr aber immer noch gut zum Vergleich heranziehen: 2279 Euro hat das Notebook mal gekostet.

Wer bei Drittanbietern guckt, findet es aktuell für durchschnittlich 1680 Euro im Angebot – immer noch deutlich mehr als die 1406 Euro, die bei Amazon fällig werden. Hinter dem Angebot steckt übrigens Cyberport, ein bekannter Elektronikhändler. Gerade deshalb solltet ihr schnell sein. Einen Deal wie diesen lassen sich Schnäppchenjäger nicht entgehen.

Bedenkt auch, dass das MacBook Pro (M3 Pro) generell vergriffen ist. Sobald Apple ein Modell aus dem Sortiment nimmt, kommt es schnell zu Ausverkäufen.

