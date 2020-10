Apple Watch 6: GPS-Probleme? Apples Lösung wird euch nicht gefallen

Eure Apple Watch spielt neuerdings verrückt und zeigt Laufrouten falsch an? Das könnte mit den Updates auf watchOS 7 beziehungsweise iOS 14 zu tun haben. Apple hat nun eine Lösung für das GPS-Problem, die allerdings ziemlich radikal ist.

Zunächst: Worum geht es überhaupt genau? Etlichen Apple-Watch-Nutzern zufolge funktioniere das GPS-Tracking ohne iPhone nicht mehr ordnungsgemäß. In den meisten Fällen zeichne die Health-App zwar den Startpunkt einer Route korrekt auf, nicht aber den Rest der Strecke. Wie es in Apples Support-Forum heißt, trete das Problem seit dem Update auf watchOS7 auf. Die Apple Watch 6 sei davon genauso betroffen wie diverse ältere Modelle.

Die Apple Watch vergisst alte Routen

Auch in anderen Anwendungen komme es seit den Updates auf watchOS 7 und iOS 14 zu Problemen. So vermissen einige Nutzer etwa zurückgelegte Laufstrecken in Apples Fitness-App. Und zwar nicht nur vor Kurzem erfasste Routen. Teilweise sollen sich auch mehrere Jahre alte Aufzeichnungen in Luft aufgelöst haben. Darüber hinaus funktioniere die Synchronisierung mit Fitness-Apps von Drittanbietern nicht ordnungsgemäß. Viele Apple-Watch-Nutzer haben etwa Probleme mit der Strava-App.

Das empfiehlt Apple

Betroffenen Nutzern rät Apple zu einer radikalen und reichlich unkomfortablen Lösung: Sie sollen zunächst Apple Watch und iPhone entkoppeln sowie ein Backup beider Geräte erstellen. Anschließend sei die Löschung aller Inhalte notwendig. Danach sollt ihr zunächst euer iPhone aus dem zuvor angelegten iCloud-Backup wiederherstellen. Nachdem ihr die Geräte wieder gekoppelt habt, könnt ihr die Apple Watch über euer iPhone wiederherstellen. Befolgt ihr diese Schritte, soll das GPS-Tracking wieder funktionieren.

Die Empfehlung gilt für alle Nutzer von watchOS 7 und iOS 14, die mindestens zwei der folgenden Probleme haben: