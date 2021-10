Apple ist mit der Apple Watch Series 7 neue Wege gegangen und hat das Gehäuse der Uhr vergrößert. Das könnte sich im nächsten Jahr bei den neuen Modellen wiederholen. Euch erwartet demnach eine große Premiere.

Erstmals wird Apple eine Apple Watch in drei verschiedenen Größen auf den Markt bringen, deutet Analyst Ross Young an. Bislang gibt es aus Cupertino zwei verschiedene Gehäusegrößen, von denen es dann mehrere Varianten aus unterschiedlichen Materialien geben soll. Die aktuelle Apple Watch Series 7 gibt es in 41 mm und 45 mm. Die Gehäuse älterer Generationen kommen auf 40 mm und 44 beziehungsweise 38 mm und 40 mm.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 11

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für Blau Kunden)

Liquid Retina HD Display (15,5 cm Diagonale mit IPS Technologie)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 28,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Apple Watch Series 8 im XXL-Format

Derzeit ist leider nicht bekannt, wie stark Apple bei der Apple Watch Series 8 die Grenzen verschieben will. Mutmaßlich dürfte man sich im Bereich von 47 und 49 mm bewegen, was Giganten am Handgelenk wären. Dies wäre natürlich auch mit einem besonders großen Display verbunden.

Klar dürfte allerdings sein: Sollte der Hersteller tatsächlich seine Apple Watch erneut vergrößern, würden die Modelle wohl nur eine Zielgruppe mit großen Handgelenken ansprechen. Schließlich greifen die wenigsten Käufer mit zierlichen Armen zu einer XXL-Uhr. Jene Gruppe dürfte sich ohnehin eher die 38er zurückwünschen, die es zuletzt bei der Apple Watch Series 3 gab. Vielleicht haben sie ja auch Glück und Young meint mit der dritten Größe gar keine Apple Watch mit mehr als 45 mm – auch wenn er das durchaus andeutete.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year... — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Series 8 könnte riesiges Upgrade werden

Neu an der Apple Watch Series 8 soll nicht nur eine dritte Größe sein, es sind auch zahlreiche zusätzliche Gesundheits-Features im Gespräch. Die Uhr soll künftig Fieber, Blutzucker und Blutdruck messen können. Bis wir die Auflösung bekommen, dauert es aber wohl noch bis Herbst 2022. Schließlich ist die Apple Watch Series 7 gerade erst erschienen – auch wenn sich Angebot und Nachfrage nicht die Waage halten. Die meisten Modelle haben aktuell eine längere Lieferzeit.