Update (4. Oktober 2021, 16:20 Uhr): Jetzt ist es auch offiziell. Apple hat verraten, wann die Apple Watch Series 7 in den Handel kommt. Der Startschuss erfolgt am 15. Oktober. Der Vorverkauf beginnt bereits am Freitag, den 8. Oktober um 14 Uhr.

Ursprünglicher Artikel:

Die Apple Watch Series 7 ist seit der letzten Keynote offiziell. Ab wann ihr die Smartwatch kaufen könnt, hat der US-Hersteller bislang allerdings nicht verraten. Nun sind angeblich Informationen durchgesickert, ab wann es losgeht.

Apple hat die Apple Watch Series 7 zwar gemeinsam mit dem iPhone 13 vorgestellt. Während es das Smartphone bereits zu kaufen gibt, ist bei der Uhr bislang jedoch nur von "später diesen Herbst erhältlich" die Rede. Das könnte theoretisch auch noch der 21. Dezember sein. Angeblich könnt ihr das Wearable aber bereits viel früher in euren Warenkorb legen. Der Vorverkauf beginnt offenbar bereits in der ersten Oktober-Woche. Das berichtet Jon Prosser und beruft sich auf mehrere Quellen, die mit dem Release vertraut sein sollen. In den Versand gehen die Geräte demnach Mitte Oktober.

Notiert euch den 8. Oktober

Jetzt mag der eine oder andere vielleicht abwinken, da Prosser bereits bei seinem letzten Apple-Watch-Leak komplett daneben lag. In diesem Fall bekommt er allerdings Unterstützung von einem Apple Partner: Erneut gibt es von der Apple Watch auch Hermès-Sondereditionen, und das französische Luxus-Label hat dem Twitter-Nutzer Ardavon Nazari anscheinend verraten, dass die Apple Watch Series 7 ab dem 8. Oktober vorbestellbar sei:

Diesen Nachricht vom Hermes Kundendienst teilte ein Nutzer auf Twitter (© 2021 Twitter/Ardavon Nazari )

Nur wenige Exemplare verfügbar?

Ob die Apple Watch Series 7 letztendlich tatsächlich am 8. Oktober in den Vorverkauf geht, seht ihr wohl an besagtem Freitag. Sollte die durchgesickerte Information aber stimmen und ihr an einer neuen Smartwatch interessiert sein, dann heißt es schnell sein. Dass die neue Apple Watch möglicherweise nicht unmittelbar nach dem Apple Event verfügbar sein würde, hatte der in der Regel gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman bereits vor der Keynote verraten.

Demnach habe der Hersteller mit Produktionsproblemen zu kämpfen und könne selbst zum verspäteten Verkaufsstart nur relativ wenige Einheiten verkaufen. Wer mit einem Kauf zögert, der muss sich daher womöglich auf eine noch längere Wartezeit einstellen. Das gilt längst auch für das iPhone 13. Einige Modelle sind frühestens im November wieder lieferbar.