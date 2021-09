Neben dem iPhone 13 hat am heutigen Abend auch die Apple Watch Series 7 Premiere gefeiert – allerdings nicht ganz so, wie von manchen "Experten" erwartet. Das von diversen Leaks angedeutete eckige Design hat die Uhr nicht bekommen. Dafür ist das Display gewachsen.

Die Apple Watch Series 7 sieht zwar tatsächlich anders aus, als ihr Vorgängermodell. Doch der Unterschied ist so dezent, dass ihn die meisten wohl nur bei genauerem Hinsehen erkennen können. In der Praxis dürfte er sich jedoch durchaus bemerkbar machen: Denn Apple hat die Display-Ränder verkleinert, sodass mehr Platz für die eigentliche Bildfläche (+20 Prozent) bleibt. Laut Hersteller findet dadurch bis zu 50 Prozent mehr Text auf einer Seite Platz. Obwohl die Uhr kaum größer (erhältlich mit 41 mm und 45 mm Durchmesser) ist als die Apple Watch 6 oder die SE könnt ihr auf ihrem Display also offenbar deutlich mehr sehen.

Die Apple Watch 7 (r.) neben der Apple Watch SE und der Apple Watch 3 (© 2021 Apple )

Apple Watch 7: Größer und stabiler

Um die größere Bildfläche auszureizen, hat Apple seiner Smartwatch zwei brandneue Watchfaces spendiert, die für andere Modelle nicht zur Verfügung stehen werden. Eines davon ist für die Anzeige besonders vieler Informationen vorgesehen. Zudem ist das Display im Always-on-Betrieb bis zu 70 Prozent heller als bei der Series 6.

Richtig schick: Die Apple Watch 7 in Edelstahl (© 2021 )

Der Bildschirm ist aber nicht nur größer und heller, sondern auch robuster als bisher. Unter anderem sei die Apple Watch 7 resistenter gegen Sprünge im Glas und dank IP6X besser für den Einsatz am Strand oder in anderen sandigen Gegenden geeignet. Die meisten dürften da eher an den Kinderspielplatz denken als an die Wüste, die Apple als Beispiel nennt.

Schnelleres Aufladen, gleiche Akku-Laufzeit

Ein weiterer Fortschritt gegenüber dem bisherigen Modell ist das um 33 Prozent schnellere Aufladen (via USB-C). Laut Apple sollen acht Minuten an der Steckdose euch bereits acht Stunden Akku-Laufzeit bescheren. Insgesamt hat sich an Letzterer leider nichts geändert: Die Apple Watch 7 hält laut Hersteller maximal bis zu 18 Stunden durch – wie bereits die Apple Watch 6. Und auch sonst gibt es viele Gemeinsamkeiten: So bleibt etwa bei den Prozessoren und Sensoren alles beim Alten. watchOS 8 bringt einige Neuerungen, die dann aber auch für die alten Uhren bereitstehen werden. Etwa Optimierungen beim Tracken von Radtouren oder die Fallerkennung während eines Workouts.

Apple Watch 7: Farben, Preise und Verfügbarkeit

Die Apple Watch 7 werde laut Apple "später im Herbst verfügbar sein". Die Preise für Deutschland nennt der Hersteller kurz nach dem Event leider noch nicht. In den USA geht es aber bei 399 US-Dollar los, was knapp 340 Euro entspricht. Vermutlich wird die Uhr bei uns aber um einiges teurer. Die Aluminium-Varianten steht in fünf Farben zur Auswahl: Schwarz, Blau, Gold, Rot und Dunkelgrün.

Apple Watch 7: In diesen Farben gibt es die Alu-Version (© 2021 )

Die Edelstahl-Ausführungen bietet Apple in Schwarz, Gold und Silber an, die Titan-Modelle in einem hellen und einem dunklen Finish. Als günstige Optionen weiterhin im Angebot bleiben die unveränderte Apple Watch SE und die Apple Watch 3.