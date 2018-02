Apple will euch mit neuen iPhone-Spots zum Wechsel bewegen

Ist das iPhone besser für die Umwelt als ein Android-Smartphone? Diesen Eindruck erweckt zumindest einer der neuen Werbespots, mit denen Apple die Vorzüge seiner Geräte anpreist. Doch auch in anderen Bereichen kann ein Apple-Gerät angeblich punkten.

Insgesamt hat Apple vier neue Spots auf YouTube veröffentlicht, die Nutzer zum Wechsel hin zu iOS bewegen sollen. Alle sind etwa 15 Sekunden lang und heben jeweils ein mutmaßliches Feature der Geräte hervor – immer im Vergleich mit der Konkurrenz. In dem Clip "Environment" ("Umwelt") beispielsweise geht es um die Frage, welche Geräte am meisten Müll verursachen. Apple zufolge schneidet das iPhone hier besser ab als Android-Smartphones: Null Prozent sollen am Ende auf Müllhalden landen. Ihr findet den Spot oberhalb dieses Artikels.

Sicher, einfach und gut unterstützt

In dem Spot "Safe" ("sicher") geht es darum, dass ein iPhone Apple zufolge sicherer ist als die Android-Konkurrenz. Demonstriert wird dies mit einer Szene, die an die Filmreihe "Mission Impossible" erinnert. Der Clip "Ease" ("Leichtigkeit") soll vermitteln, wie einfach die Handhabung eines iOS-Smartphones ist. "Support" ("Unterstützung") schließlich veranschaulicht, wie Apple seine eigene Kundenbetreuung einschätzt.

Gerade erst hat Apple neue Spots veröffentlicht, mit denen die Vorteile der Kamera im iPhone X beworben werden. Dass es nun noch allgemeine Clips zu den Vorteilen des iPhones gibt, ist sicherlich kein Zufall: Derzeit findet mit dem MWC 2018 einer der größten Kongresse der Smartphone-Branche statt, auf dem vor allem Android-Geräte im Fokus stehen.