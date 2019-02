Apples "Shot on iPhone"-Kampagne konzentriert sich auf Eishockey

Seit ein paar Jahren macht Apple mit seiner "Shot on iPhone"-Kampagne Werbung für die Qualität der iPhone-Fotografie. Oft stehen dabei die Werke von Privatpersonen im Fokus, so etwa beim jüngsten Fotowettbewerb. Doch derzeit setzt das Unternehmen auch auf Prominenz aus dem Profisport.

Für seine "Shot on iPhone"-Kampagne kooperiert Apple mit der US-amerikanischen Eishockey-Liga NHL. Apple präsentiert die Früchte der Zusammenarbeit derzeit auf großen Werbeplakaten an den Stadien der beteiligten Teams, berichtet 9to5Mac. Die Fotos sollen von NHL-Spielern stammen, die ihre Teamkollegen in verschiedenen Situationen bei der Ausübung ihres Sports fotografiert haben. Alle Aufnahmen seien mit der Dual-Kamera des iPhone Xs entstanden. Eines der Bilder findet ihr am Ende dieses Beitrags.

Der Meister macht mit

Die Partnerschaft zwischen Apple und der NHL schließt bislang acht Mannschaften mit ein: Neben den Tampa Bay Lightning, St. Louis Blues, Edmonton Oilers, Carolina Hurricanes, Arizona Coyotes, Ottawa Senators und Philadelphia Flyers zählt mit den Washington Capitals auch der amtierende Meister dazu. Apples Engagement dürfte insbesondere bei sportbegeisterten Amerikanern gut ankommen.

Künftig möchte der Smartphone-Hersteller die Kooperation für "Shot on iPhone" noch ausbauen. In den kommenden Wochen sollen weitere Fotos und Videos über soziale Netzwerke veröffentlicht werden. Dies könnte ähnlich ablaufen wie im Januar 2019, als Apple ein Video über einen jungen Sportler in Samoa geteilt hat. Der 17-Jährigen träumt von einer Karriere als Football-Profi in der amerikanischen Profi-Liga NFL. Der Clip entstand ebenfalls im Rahmen der "Shot on iPhone"-Kampagne.