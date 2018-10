"Assassin's Creed Odyssey" ist jetzt für PS4, Xbox One und PC erhältlich

Ab sofort könnt ihr "Assassin's Creed Odyssey" kaufen. Das riesige Open-World-Spiel steht nun für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PCs in den Regalen der Händler. Warum ihr euch das Spiel zulegen solltet und für wen es sich eher nicht lohnt, verrät euch Boris im umfassenden Test.

Einen guten Eindruck davon, was euch erwartet, erhaltet ihr auch in dem offiziellen Trailer über diesem Artikel. Daraus geht zudem hervor, dass nicht nur CURVED das Spiel für empfehlenswert befunden hat. Gleich mehrere deutsche Publikationen attestieren "Assassin's Creed Odyssey" eine hohe Qualität. Wenn euch der Vorgänger "Origins" gefallen hat, könnt ihr also bedenkenlos zuschlagen.

Neuer, größer, besser

"Assassin's Creed Odyssey" bietet ein mit dem Vorgänger vergleichbares Spielerlebnis. Allerdings hat Ubisoft den Umfang deutlich erweitert und neue RPG-Elemente eingeführt. Dazu zählt unter anderem ein überarbeitetes Fortschrittssystem, das euch hinsichtlich Ausrüstung und zu erlernenden Fertigkeiten mehr Möglichkeiten bietet als der Vorgänger.

Außerdem wirken sich die Entscheidungen, die ihr trefft, spürbar auf den Spielverlauf aus. Ob ihr einen bezwungenen Gegner laufen lasst, solltet ihr euch daher gut überlegen. Er könnte euch später dafür büßen lassen. Darüber hinaus habt ihr erstmals in einem Teil der Reihe die Wahl, ob ihr mit einem männlichen oder weiblichen Hauptcharakter spielen wollt.

Wenn ihr Twitch Prime abonniert habt, könnt ihr euch zudem vom 2. bis zum 5. Dezember 2018 das "Ägäische Piraten"-Paket für "Assassin's Creed Odyssey" kostenlos sichern. Es beinhaltet seltene Ausrüstung, ein Reittier sowie ein ägäisches Schiffsdesign und ein Piraten-Mannschaftsthema. Twitch Prime ist für Amazon-Prime-Mitglieder kostenlos.