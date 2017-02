Asus ZenFone 3: Update auf Android Nougat kommt im zweiten Quartal

Erst im vergangenen Dezember hat Asus das ZenFone 3, das ZenFone 3 Laser und das ZenFone 3 Max nach Deutschland gebracht. Seitdem laufen die drei Geräte ebenso wie das High-End-Modell ZenFone 3 Deluxe noch auf Android Marshmallow. Wie der Hersteller uns nun mitgeteilt hat, gibt es mittlerweile Neuigkeiten zum erwarteten Update auf Android Nougat.

Wer ein ZenFone 3, ein ZenFone 3 Deluxe oder ein ZenFone 3 Laser sein Eigen nennt, braucht womöglich gar nicht mehr so lange auf das Android Nougat-Update zu warten. In seiner Pressemitteilung erklärt Asus, dass diese drei Smartphones in allen verfügbaren Varianten voraussichtlich im zweiten Quartal, also zwischen April und Juni 2017, mit der neuen Software versorgt werden.

Ein Nachzügler

Das mit einem großen 4100-mAh-Akku ausgestattete ZenFone 3 Max ist das günstigste Modell des Gespanns – und wie es so häufig der Fall ist, erhält das Geräte der niedrigeren Preisklasse sein Update zuletzt. Wie Asus verrät, erfolgt der Release der Aktualisierung auf Android Nougat für das Max-Modell voraussichtlich erst im dritten Quartal – und damit zwischen Juli und September 2017.

Besitzer eines ZenFone 3, ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Deluxe oder ZenFone Max können bereits gespannt auf den Download des Updates warten. Ist die frische Software erst einmal installiert, haben Nutzer Zugriff auf den Multi-Window-Modus und zudem werden Animationen schöner und Energiesparfunktionen effektiver. Welche Geräte anderer Hersteller noch die Aktualisierung auf Android Nougat erhalten, könnt Ihr unserer Übersicht zum Thema entnehmen.