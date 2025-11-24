Shooter-Fans unter euch dürfen sich freuen: Auch wenn Battlefield 6 erst im Oktober erschienen ist, dürft ihr bald ohne einen Cent zu zahlen auf das Schlachtfeld ziehen. Was nach einer großzügigen Geste der Publisher EA und Dice klingt, hat jedoch einen kleinen Haken. Trotzdem ist die Aktion spannend für alle, die noch unsicher sind, ob sich das Spiel für sie lohnt.

Vom 25. November bis zum 1. Dezember 2025 könnt ihr Battlefield 6 auf PS5, Xbox Series X/S und PC kostenlos ausprobieren. In dieser kurzen Testphase steht euch der Multiplayer offen – und zwar ohne Einschränkungen. Ihr könnt also direkt loslegen, verschiedene Modi ausprobieren und euch auf drei Maps austoben. Allerdings seid ihr auf den Multiplayer beschränkt: Die Story-Kampagne sowie der Battle-Royale-Modus bleiben während dieser Zeit gesperrt.

Was ihr in der Free-Week bekommt

Der Gratiszugang dient vor allem dazu, euch ein Gefühl für das Spiel zu geben. Battlefield 6 legt den Fokus klar auf actiongeladene Online-Gefechte, und genau die bekommt ihr in dieser Woche geboten.

Die Auswahl an Modi deckt verschiedene Spielstile ab – egal, ob ihr lieber im Squad unterwegs seid oder euch direkt ins Chaos stürzt. Durch die begrenzte Map-Auswahl bleibt es übersichtlich, aber abwechslungsreich genug, um sich nicht nach zwei Runden zu langweilen.

Gerade weil die Kampagne nicht verfügbar ist, lohnt es sich, die Free-Week für eine klare Frage zu nutzen: Gefällt euch die Multiplayer-Dynamik? Denn die ist der Kern des Spiels – und entscheidet meist darüber, ob sich die Investition lohnt.

Nach der Testphase: günstiger abstauben

Falls ihr in der Gratiswoche feststellt, dass Battlefield 6 genau euer Ding ist, könnt ihr danach direkt günstiger zuschlagen:

-> Standard Edition am Black Friday aktuell für 54,99 Euro – egal ob für PS5, Xbox oder PC.

Damit fällt die Entscheidung natürlich etwas leichter, zumal ihr ja bereits wisst, was euch erwartet. Die Free-Week ist also nicht nur ein netter Bonus, sondern auch eine praktische Entscheidungshilfe. Und ganz ehrlich: Eine Woche Chaos, Explosionen und Teamplay klingen doch nach einem ziemlich guten Deal – auch wenn er zeitlich streng begrenzt ist. Viel Spaß beim Ausprobieren!

