Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Spiele
> News

Battlefield 6 gratis spielen: EA startet überraschende Free-Week

Battlefield REDSEC startet
Ihr könnt jetzt Battlefield 6 kostenlos spielen (© 2025 EA / YouTube )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel aktualisiert 24.11.25

Shooter-Fans unter euch dürfen sich freuen: Auch wenn Battlefield 6 erst im Oktober erschienen ist, dürft ihr bald ohne einen Cent zu zahlen auf das Schlachtfeld ziehen. Was nach einer großzügigen Geste der Publisher EA und Dice klingt, hat jedoch einen kleinen Haken. Trotzdem ist die Aktion spannend für alle, die noch unsicher sind, ob sich das Spiel für sie lohnt.

Vom 25. November bis zum 1. Dezember 2025 könnt ihr Battlefield 6 auf PS5, Xbox Series X/S und PC kostenlos ausprobieren. In dieser kurzen Testphase steht euch der Multiplayer offen – und zwar ohne Einschränkungen. Ihr könnt also direkt loslegen, verschiedene Modi ausprobieren und euch auf drei Maps austoben. Allerdings seid ihr auf den Multiplayer beschränkt: Die Story-Kampagne sowie der Battle-Royale-Modus bleiben während dieser Zeit gesperrt.

Sony Playstation 5
Beliebte Konsole, jetzt schlanker
Sony Playstation 5 Slim

Die PS5 Slim ist etwas kompakter als das ältere Modell, bringt aber die gleich Power mit. Sichert ihr euch diese Konsole, öffnet ihr das Tor zu zahlreichen exklusiven Top-Games.

  • Black Friday Deal: 349 € statt 499,99 €
  • Digital Edition
  • Inklusive Spiel "EA SPORTS FC™ 26"
  • ohne Vertrag
nur 349 € MediaMarkt
  • Black Friday Deal: 349 € statt 499,99 €
  • Digital Edition
  • ohne Vertrag
nur 349 € Amazon

Was ihr in der Free-Week bekommt

Der Gratiszugang dient vor allem dazu, euch ein Gefühl für das Spiel zu geben. Battlefield 6 legt den Fokus klar auf actiongeladene Online-Gefechte, und genau die bekommt ihr in dieser Woche geboten.

Die Auswahl an Modi deckt verschiedene Spielstile ab – egal, ob ihr lieber im Squad unterwegs seid oder euch direkt ins Chaos stürzt. Durch die begrenzte Map-Auswahl bleibt es übersichtlich, aber abwechslungsreich genug, um sich nicht nach zwei Runden zu langweilen.

Gerade weil die Kampagne nicht verfügbar ist, lohnt es sich, die Free-Week für eine klare Frage zu nutzen: Gefällt euch die Multiplayer-Dynamik? Denn die ist der Kern des Spiels – und entscheidet meist darüber, ob sich die Investition lohnt.

Auch interessant:
PlayStation 5

PS5 (Pro) Speicher erweitern: Die besten SSDs für die PlayStation 2025

Robert Kägler | 12.12.24
PS5 Digital Edition

PS5-Controller verbindet sich nicht: Das hilft

Francis Lido | 09.04.24
Xbox Series S Series X

Xbox Series X und S: Die Unterschiede erklärt

Lukas Welter | 21.12.21

Nach der Testphase: günstiger abstauben

Falls ihr in der Gratiswoche feststellt, dass Battlefield 6 genau euer Ding ist, könnt ihr danach direkt günstiger zuschlagen:

-> Standard Edition am Black Friday aktuell für 54,99 Euro – egal ob für PS5, Xbox oder PC.

Damit fällt die Entscheidung natürlich etwas leichter, zumal ihr ja bereits wisst, was euch erwartet. Die Free-Week ist also nicht nur ein netter Bonus, sondern auch eine praktische Entscheidungshilfe. Und ganz ehrlich: Eine Woche Chaos, Explosionen und Teamplay klingen doch nach einem ziemlich guten Deal – auch wenn er zeitlich streng begrenzt ist. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Jetzt Amazon-Bestseller in der Black Week entdecken:

OOONO CO-DRIVER NO2
Praktischer Verkehrswarner
OOOONO CO-DRIVER NO2

Der neue OOOONO Co-Driver No2 warnt euch vor Tempo-Kontrollen und Gefahrenstellen. Das Gadget gehört zu den Tech-Bestsellern auf Amazon. Verbindet das Gerät einfach mit eurem Handy. Schon bekommt ihr in Echtzeit Warnungen – auch via Apple CarPlay & Android Auto. Ganz ohne Abo ooder versteckte Kosten. Nutzung auf eigene Verantwortung.

Black Friday Deal
sofort lieferbar
nur 49,95 € Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: