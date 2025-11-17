Mit dem Nothing Phone (3), (3a) und (3a) Pro sind drei äußerst spannende Smartphones nun im Black-Friday-Angebot erhältlich. Amazon hat die Deals des Herstellers noch mal unterboten.
Direkt zu den Black Friday Angeboten:
Nothing Phone (3): Das Flaggschiff-Modell
Das Nothing Phone (3) ist das erste echte Flaggschiff-Modell des Herstellers und im Black-Friday-Deal für nur 539 € statt 799 € erhältlich. Als besonderen Clou besitzt Nothings Top-Modell die Glyph Matrix. Ein kleines Mini-Display auf der Rückseite, das euch auf eingegangene Nachrichten und entgangene Anrufe hinweist oder euch über den Akkustand informiert. In Tests begeisterte das Nothing Phone (3) zudem durch sein starkes OLED-Display, die "sehr hochwertige Triple-Kamera" (CHIP), eine "gute Akkulaufzeit und schnelles Aufladen" (Android Central) sowie die "sehr guten Stereo-Lautsprecher" (GSMArena).
Nothing Phone (3) bei Amazon
799 € nur 539 €
Nothing Phone (3a) und (3a) Pro
Auch bei den günstigeren Nothing-Handys könnt ihr kräftig sparen. Das Nothing Phone (3a) Pro gibt's im Black Friday Deal für nur 319 € statt 459 €. Das Nothing Phone (3a) ist von 329 € auf 249 € reduziert. Beide Geräte zählen zu den besten günstigsten Handys mit guter Kamera und bieten eine in dieser Preisklasse äußerst seltene Telelinse für Zoom-Fotos ohne große Detailverluste.
Mit ihrem außergewöhnlichen Design und dem innovativen Glyph Interface zählen sie zudem zu den spannendsten Optionen in der Mittelklasse. Größte Unterschiede zwischen dem Nothing Phone (3a) und (3a) Pro: Das teurere Modell hat eine noch etwas bessere Kamera und bietet eSIM-Support.
Jetzt bei den Black Friday Deals zuschlagen:
Nothing Phone (3a) Pro bei Amazon
459 € nur 319 €
Nothing Phone (3a) bei Amazon
329 € nur 249 €
Fazit: Günstige Gelegenheit für Nothing-Fans
Wer die Handys von Nothing schon immer spannend fand, hat jetzt für kurze Zeit Gelegenheit, zum kleinen Preis zuzuschlagen. Alle drei Modelle sind absolut empfehlenswert. Besonders all jene, die ein erschwingliches Smartphone mit Wow-Effekt möchten, können hier zugreifen.
