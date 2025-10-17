Blau-Angebot: 35 GB im ersten Monat für nur 5,99 Euro – ohne Laufzeit

Ihr sucht einen günstigen Handytarif, wollt euch aber nicht lange binden? Dann hat Blau gerade ein echtes Schnäppchen für euch: Der Anbieter bietet den Tarif Blau Allnet S Flex mit 15 GB (5G) aktuell für nur 5,99 Euro im Monat an – und legt im ersten Monat sogar 20 GB extra obendrauf. Das heißt: satte 35 GB, Allnet-Flat, EU-Roaming und volle Flexibilität, weil ihr den Tarif monatlich kündigen könnt.

Jetzt Tarif ohne Laufzeit sichern Blau Allnet Flex-Tarife Hol dir deinen Flex-Tarif von Blau. Ohne Mindestvertragslaufzeit, aber mit Vorteilen wie dem flexiblen Zahlstart und 5G-Geschwindigkeit im gut ausgebauten o2 Netz. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen

Blau Allnet S Flex ✓ monatlich kündbar

✓ 10 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ keine Anschlussgebühr

Damit richtet sich Blau an alle, die beim Thema Mobilfunk gern spontan bleiben und keine Lust auf 24 Monate Vertragsbindung haben. Besonders spannend ist die Aktion mit dem Zusatzvolumen im ersten Monat: Ihr könnt den Tarif abschließen, die 35 GB ausprobieren – und falls euch die regulären 15 GB danach doch zu wenig sind, kündigt ihr einfach wieder. Ohne Stress, ohne versteckte Kosten.

Was steckt im Tarif für 5,99 Euro?

Der Blau Allnet S Flex bringt euch 15 GB Datenvolumen im 5G-Netz von o2, dazu eine Allnet-Flat für unbegrenzte Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands. Im EU-Ausland surft und telefoniert ihr wie gewohnt weiter – das Roaming ist inklusive. Mit bis zu 50 Mbit/s im Download seid ihr unterwegs flott dabei, egal ob beim Streamen, Chatten oder Navigieren. Und das Beste: Es gibt keine Anschlussgebühr und keine Mindestlaufzeit.

Alle Details zum Tarif:

Netz: o2

o2 Datenvolumen: 15 GB pro Monat (+ 20 GB extra im ersten Monat)

15 GB pro Monat (+ 20 GB extra im ersten Monat) Geschwindigkeit: 4G/5G mit bis zu 50 Mbit/s Download

4G/5G mit bis zu 50 Mbit/s Download Extras: Rufnummermitnahme, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat

Rufnummermitnahme, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat Anschlusspreis: 0 Euro

0 Euro Laufzeit: monatlich kündbar

monatlich kündbar Preis: nur 5,99 Euro pro Monat

Zum Start legt Blau noch einen drauf: Im ersten Monat bekommt ihr 20 GB geschenkt. Damit surft ihr gleich mit 35 GB los – perfekt, um den Tarif ganz ohne Risiko zu testen.

Für wen lohnt sich das Angebot?

Ideal ist der Tarif für alle, die ein günstiges, aber dennoch solides 5G-Angebot suchen. 5,99 Euro im Monat sind für das gebotene Datenvolumen, die Allnet-Flat und die Flexibilität wirklich fair – vor allem, wenn ihr das Angebot clever nutzt und im ersten Monat ordentlich Daten tankt.

Selbst wer später merkt, dass 15 GB nicht reichen, verliert hier nichts: Ihr könnt den Tarif einfach wieder kündigen oder auf einen größeren umsteigen. Für den kleinen Preis bekommt ihr so einen vollwertigen 5G-Vertrag, ohne euch langfristig festzulegen.

Kurz gesagt: Wer günstig einsteigen will, sollte sich das aktuelle Blau-Angebot nicht entgehen lassen – bevor der Deal wieder verschwindet.

