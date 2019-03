"Call of Duty" kommt auf Smartphones

Ihr mögt Shooter auf dem Smartphone, braucht aber eine Pause von "PUBG Mobile" und "Fortnite"? Offenbar ist eine Alternative unterwegs. Activision hat "Call of Duty: Mobile" angekündigt. Allerdings gibt es bislang nur wenige Informationen zu dem Titel.

"Call of Duty: Mobile" kommt und soll für Android und iPhone erscheinen. Es handelt sich wohl um das Spiel, das Ende 2018 ursprünglich unter dem Namen "Call of Duty: Legends of War" angekündigt wurde. Der erste Trailer zum Titel zeigt, dass ihr – wie für das Franchise üblich – aus der Ego-Perspektive agiert und euer Können in Multiplayer-Runden gegen andere Spieler beweisen müsst. Offenbar stehen euch mehrere Modi zur Verfügung. Vermutlich befinden sich darunter Klassiker wie "Deathmatch", "Team Deathmatch" und "Frontline", berichtet Android Authority.

Zunächst ohne Battle Royale

Um gegnerische Spieler zu erledigen, steht euch wohl ein großes Arsenal an unterschiedlichen Waffen zur Verfügung. Diese könnt ihr mit verschiedenen Aufsätzen anpassen und so deren Verhalten leicht beeinflussen. Im Video sind zudem verschiedene Charaktere zu sehen, in deren Haut ihr euch in die Schlacht stürzen können. Es tauchen auch aus der Reihe bekannte Gesichter wie Price und Ghost auf.

Zum Start wird es allerdings keinen Battle-Royale-Modus geben. Diesen will Activision aber noch nachreichen. Ob sich dieser dann wie "Call of Duty 4: Blackout" spielen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Der Modus soll dann als kostenloses Update erscheinen – generell handelt es sich hier um einen "Free to Play"-Titel. Mikrotransaktionen wird es aber sicherlich geben. Noch haben die Entwickler aber nicht verraten, was ihr euch für Echtgeld im Spiel kaufen könnt.

Da auch der Trailer diese Bildrate aufweist, dürfte "Call of Duty: Mobile" mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde über den Smartphone-Bildschirm laufen – ein Gerät mit entsprechend Leistungsreserven vorausgesetzt. Wann ihr den Titel auf eurem Handy ausprobieren könnt, ist noch nicht bekannt. Android-Nutzer können sich aber bereits im Play Store für den Titel vorregistrieren. Ihr werdet dann informiert, sobald das Spiel verfügbar ist.