ChatGPT: Die offizielle iPhone-App ist da

Das Wichtigste in Kürze

ChatGPT gibt es jetzt kostenlos als App für iPhones

Bislang nur in den USA, bald auch in anderen Ländern

Eine Android-App soll zeitnah folgen

ChatGPT ist in aller Munde – und jetzt auch als offizielle App für iPhones erhältlich. In den USA können Nutzer die KI-Sensation bereits im App Store herunterladen. Bei uns dürfte der Release demnächst ebenfalls erfolgen.

In den kommenden Wochen werde OpenAI – das Unternehmen hinter ChatGPT – die iPhone-App in weiteren Ländern veröffentlichen, heißt es in einem offiziellen Blog-Post. Welche Regionen damit genau gemeint sind, verrät der Artikel zwar nicht. Wir könnten uns aber vorstellen, dass Deutschland kurz nach den englischsprachigen Ländern an der Reihe ist. Ebenfalls geplant sei ein baldiger Release der Android-App, die es bislang auch in den USA noch nicht gibt.

Chat GPT: iPhone-App mit Sprachunterstützung

Aus der Beschreibung im amerikanischen AppStore und dem Blog-Post geht hervor, was die ChatGPT-App fürs iPhone alles zu bieten hat. Besonders erfreulich ist die Integration von Whisper, dem Spracherkennungssystem von OpenAI. Das bedeutet nämlich, dass iPhone-Nutzer auf Wunsch mit der KI sprechen können, statt schriftlich mit ihr zu kommunizieren. Wer möchte, kann Prompts (Befehle) stattdessen aber auch eintippen.

Darüber hinaus synchronisiert die App eure Anfragen auf dem iPhone mit anderen kompatiblen Apple-Geräten. Eine auf dem iPhone begonnene Unterhaltung steht also beispielsweise auch auf einem verknüpften iPad zu Verfügung.

ChatGPT fürs iPhone ist kostenlos und funktioniert offenbar auf allen Apple-Handys, die iOS 16.1 unterstützen. Ihr benötigt demnach kein iPhone 14 oder ein anderes brandaktuelles Gerät. Denn selbst mehrere Jahre alte Smartphones wie das iPhone 8 unterstützen die genannte Version von Apples mobilem Betriebssystem noch.

Das bringt ChatGPT Plus

Dass ChatGPT für iPhones gratis ist, bedeutet nicht, dass es keine In-App-Käufe gibt. Für 19,99 US-Dollar können US-Nutzer sich ChatGPT Plus sichern. Die Premium-Version bietet exklusiven Zugang zu GPT-4, der nächsten Evolutionsstufe der KI. Sie macht ChatGPT noch akkurater, sicherer und leistungsfähiger.

ChatGPT-Verbot bei Apple

Bei aller Euphorie solltet ihr den Datenschutz im Hinterkopf behalten. ChatGPT speichert eure Eingaben und verwendet diese unter Umständen weiter. Ihr solltet also auf keinen Fall vertrauliche Informationen mit der KI teilen.

Das weiß auch Apple und hat seinen Mitarbeitern die Nutzung des ChatBots untersagt. Wie das Wall Street Journal berichtet, möchte der iPhone-Hersteller dadurch das Durchsickern sensibler Informationen verhindern.

Die Regelung betreffe allerdings nicht nur ChatGPT, sondern auch andere KI-Software von Drittanbietern. Andere große Unternehmen haben bereits ähnliche Vorkehrungen getroffen.

