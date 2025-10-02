Künstliche Intelligenz zum Nulltarif: o2 geht völlig neue Wege und zeigt sich mit einer einzigartigen Aktion spendabel. Bei der Telefónica-Marke könnt ihr euch ChatGPT Plus kostenlos sichern und so ordentlich sparen.

Als Bestandkunde könnt ihr über das o2-Vorteilsprogramm 3 Monate ChatGPT Plus kostenlos ergattern. Und das ist eine ordentliche Ersparnis: Die Mitgliedschaft schlägt normalerweise mit 23 Euro pro Monat zu Buche. Ihr bekommt also ein Abo im Wert von fast 70 Euro geschenkt.

Wie o2 in einer Pressemitteilung verkündet, startet das Unternehmen damit eine noch nie dagewesene KI-Offensive. Als erster deutscher Telekommunikationsanbieter geht die Telefónica eine Partnerschaft mit ChatGPT-Entwickler OpenAI ein und integriert den KI-Dienst ins Angebot.

Tipp: Bei uns erfahrt ihr passend dazu, ob und wieso sich ChatGPT Plus lohnt.

KI für alle: Premiere in Deutschland

Die Zusammenarbeit ist ein starkes Signal: KI soll nicht länger nur wenigen vorbehalten bleiben. Andreas Laukenmann, Privatkundenvorstand bei o2, betont, dass ChatGPT Plus ein Werkzeug für alle sein und über die Kooperation noch einfacher Einzug in den Alltag erhalten soll. o2 wolle damit die digitale Entwicklung vorantreiben.

Für o2 ist die Partnerschaft auch ein Innovationsschub: Mit dem Zugang zum neuesten GPT-5-Modell hebt sich der Anbieter von der Konkurrenz ab. Kundinnen und Kunden können die erweiterten Funktionen von ChatGPT Plus so ohne Zusatzkosten ausprobieren und Vorteile im Alltag selbst entdecken.

Zugang über o2 Priority

Der kostenlose Testzeitraum läuft über das Vorteilsprogramm "o2 Priority". Dieses ist bekannt für wechselnde Angebote wie etwa einen frühen Zugang zu Eventtickets, unterschiedliche Rabatte oder Gewinnspiele. Nun erweitert o2 das Portfolio um einen digitalen Service, der erstmals den Bereich künstliche Intelligenz umfasst.

Doch damit soll es anscheinend nicht enden: Die erste Aktion scheint nur der Anfang in der Zusammenarbeit zwischen o2 und OpenAI zu sein. In den kommenden Monaten wollen die Unternehmen das Angebot schrittweise ausweiten.

So sollen nach und nach weitere Kundengruppen die Chance erhalten, ChatGPT Plus kostenlos zu nutzen. Wer jetzt noch keinen Zugriff hat, ist also eventuell zukünftig mit dabei.

