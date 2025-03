Darum sieht Netflix auf Samsung-TVs jetzt besser aus

Netflix hat gute Neuigkeiten für alle Besitzer eines Samsung-Fernsehers: Der Streaming-Dienst unterstützt ab sofort HDR10+. Damit könnt ihr Filme und Serien mit noch besseren Farben und Kontrasten genießen – vorausgesetzt, ihr habt das Premium-Abo.

Samsung setzt schon lange auf HDR10+, ein dynamisches HDR-Format, das die Helligkeit und Farbdarstellung Szene für Szene optimiert. Das Problem bisher: Netflix bot dieses Feature nicht an, sodass Samsung-Nutzer mit der statischen HDR10-Version auskommen mussten. Im Vergleich zu HDR10+ oder Dolby Vision kann HDR10 weniger präzise auf wechselnde Lichtverhältnisse reagieren – was vor allem in sehr dunklen oder extrem hellen Szenen auffällt.

Da Samsung kein Dolby Vision unterstützt, war Netflix für viele Nutzer ein kleines Ärgernis. Das ändert sich nun: HDR10+ soll künftig für etwa die Hälfte aller "HDR-fähigen Sehstunden" auf Netflix zur Verfügung stehen. Ein deutlicher Fortschritt für alle, die das Beste aus ihrem Fernseher herausholen wollen.

Was ihr jetzt wissen müsst

Um von der Neuerung zu profitieren, braucht ihr einen Samsung-TV, der HDR10+ unterstützt – was auf die meisten Modelle der letzten fünf Jahre zutrifft. Außerdem setzt Netflix auf den AV1-Codec, der ebenfalls von eurem Gerät unterstützt werden muss.

Samsung ist mit fast 30 Prozent Marktanteil die größte TV-Marke weltweit, doch andere Hersteller ziehen längst nach. Auch Fernseher von Panasonic, Hisense und TCL bieten HDR10+ – viele davon zusätzlich mit Dolby Vision. Netflix plant, bis Ende 2025 alle HDR-Inhalte auch in HDR10+ bereitzustellen. Damit wird die Auswahl an optimierten Filmen und Serien stetig wachsen.

Falls ihr also einen Samsung-TV besitzt und das Premium-Abo von Netflix nutzt, könnt ihr euch auf ein verbessertes Seherlebnis freuen. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Welchen Film gönnt ihr euch als Erstes in der neuen Bildqualität?

