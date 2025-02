Die Welt von Mittelerde wächst weiter: Jamie Campbell Bower und Eddie Marsan stoßen zur Besetzung von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Während Bower eine Hauptrolle übernimmt, wird Marsan in einer wiederkehrenden Rolle (also als Nebenfigur) zu sehen sein. Die dritte Staffel befindet sich derzeit in der Vorproduktion und die Dreharbeiten sollen im Frühjahr in den Shepperton Studios beginnen.

Mit Jamie Campbell Bower und Eddie Marsan erweitert die Amazon-Prime-Serie ihr Star-Ensemble um zwei bekannte Gesichter, wie Variety meldet. Besonders spannend: Beide Schauspieler haben bereits Erfahrung mit Fantasy- und Blockbuster-Produktionen – was sie zu perfekten Kandidaten für Mittelerde macht. Noch ist aber unklar, in welche Rollen die beiden schlüpfen werden.

Jamie Campbell Bower: Vom Stranger Things-Bösewicht nach Mittelerde

Jamie Campbell Bower ist vor allem durch seine Rolle in Stranger Things bekannt. Doch das ist längst nicht seine einzige große Rolle. Der britische Schauspieler war unter anderem als Gellert Grindelwald in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 sowie in Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen zu sehen.

Auch in der Twilight-Saga spielte er mit und verkörperte dort Caius, eines der Mitglieder des Volturi-Clans. Sein Filmdebüt gab er in Sweeney Todd: Der teuflische Barbier aus der Fleet Street, in dem er an der Seite von Johnny Depp auftrat.

Eddie Marsan: Ein erfahrener Schauspieler für Mittelerde

Eddie Marsan bringt viel Erfahrung aus großen Hollywood-Produktionen mit. In der Serie Ray Donovan spielte er sieben Jahre lang die Rolle des Terry Donovan und war auch im gleichnamigen Spielfilm dabei.

Sein Name taucht in vielen bekannten Filmen auf, darunter Deadpool 2, Atomic Blonde, V wie Vendetta, Sherlock Holmes, Mission Impossible 3, Hancock und Hobbs & Shaw.

Ringe der Macht Staffel 3: Das wissen wir bisher

Die dritte Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht befindet sich aktuell in der Vorproduktion. Offiziell wird sie von den Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay geleitet. Wann genau die neuen Folgen erscheinen, ist noch unklar. Fest steht aber: Die Produktion startet im Frühjahr 2025 und Fans dürfen sich auf ein weiteres episches Kapitel in der Welt von Mittelerde freuen.

