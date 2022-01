Face ID mit Maske nutzen: Neues iOS-Feature kommt, aber…

Apple hat mit iOS 15.4 Beta 1 eine neue Vorabversion für Entwickler und Beta-Programm-Teilnehmer veröffentlicht, die einige praktische Features wie das Entsperren eines iPhones trotz Maske ermöglichen soll. Das langersehnte Feature hat allerdings einen großen Haken.

Wer ein iPhone mit Face-ID-Funktion besitzt, muss seit der laufenden Pandemie in vielen Situationen beim Entsperren seines iPhones mit einer Maske einige Komplikationen hinnehmen. Bis jetzt konnte Face ID Maskenträger nicht ausreichend authentifizieren, um den Lock Screen freizugeben oder beispielsweise eine Zahlung auszuführen. Die nun auch als Public Beta verfügbare iOS 15.4 Beta 1 kündigt endlich ein praktisches Feature an, das euch euer iPhone mit Maske entsperren lässt.

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € gespart*

Apple iPhone 13

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Apple AirPods Pro 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets) mtl./24Monate: 64,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Wer für das Apple Beta Software-Programm registriert ist, kann die Version bereits testen. Allerdings gibt es einen Haken, der nicht wenige Nutzer verärgern dürfte: Nicht alle sollen die praktische Face-ID-Erweiterung bekommen. Apple bringt das Feature voraussichtlich nur auf wenige iPhones.

Face ID trotz Maske nutzen: Neues iOS-Feature erst ab iPhone 12

Aus der Beta-Version von iOS 15.4 geht hervor, dass nur ausgewählte iPhones (hier mit Vertrag) zukünftig mit dem neuen Feature ausgestattet werden sollen. Wie das Portal 9to5Mac berichtet, müsst ihr mindestens ein iPhone 12 (oder neuer) besitzen, wenn ihr euer iPhone mit Maske per Face ID entriegeln wollt. Wer Face ID auf einem iPhone X, Xr, Xs oder iPhone 11 (Pro) verwendet, bekommt wohl auch in Zukunft nur einen Zahlencode präsentiert. Möglicherweise hängt die Eingrenzung mit der Prozessorleistung älterer Modelle zusammen. Sollte Apple das Feature tatsächlich in diesem Rahmen veröffentlichen, werden also viele Nutzer leer ausgehen. Dank des langfristigen iOS-Supports dürften nicht wenige Fans noch auf ein älteres iPhone-Modell mit Face ID vertrauen. iPads sind zudem ebenfalls ausgeschlossen.

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Umgesetzt wird das Feature nach dem Update über einen neuen Scan des kompletten Gesichts. Hierbei soll Face ID vor allem die Augenpartie analysieren, um das Smartphone trotz aufgesetzter Maske freigeben zu können. Eine normale Brille stellt nach einem zweiten Scan kein Problem dar. Apple merkt jedoch an, dass Face ID ohne das Masken-Feature trotz allem sicherer ist.

Apple Watch weiterhin als Alternative

Eine Alternative gibt es aber weiterhin: Tragt ihr eine Apple Watch und verwendet Face ID mit einer Maske, kann die Uhr mittlerweile euer iPhone entsperren. Nicht jeder hat jedoch das nötige Kleingeld für eine Apple Watch. Ein Nachteil dieser Methode ist zudem, dass sich Apps nicht über diesen Umweg entriegeln lassen, wenn ihr einen Mundschutz tragt. Hierfür müsst ihr weiterhin die Maske abnehmen. Es bleibt also zu hoffen, dass Apple an den Anforderungen bis zum Release von iOS 15.4 noch schrauben kann.