Facebook legt offen, wie eure Daten für Werbung genutzt werden

Bemüht sich Facebook schon bald erneut um mehr Transparenz? Künftig sollt ihr einen besseren Überblick darüber erhalten, wie das soziale Netzwerk eure Daten für Werbung nutzt. Theoretisch könntet ihr davon profitieren.

Ab dem 28. Februar 2019 soll Facebook ein Stück weit transparenter werden, berichtet TechCrunch. Dann will das Unternehmen detaillierter darüber Auskunft geben, wieso ihr bestimmte personalisierte Werbung seht. Ein Klick auf den "Warum wird mir das angezeigt"-Button fördert dann wohl zusätzliche Informationen zu Tage. Dazu gehört unter anderem, wann und ob der Werbende (oder eine Agentur) eure Kontaktinformationen für die betreffende Anzeige genutzt haben.

Seid ihr künftig leichter "unsichtbar"?

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten euch interessante Rückschlüsse darüber geben, wieso ein werbendes Unternehmen ausgerechnet euch für bestimmte Produktwerbung ausgewählt hat. Mit diesem Wissen wäre es sogar denkbar, dass ihr für den betreffenden Werbenden künftig leichter "unsichtbar" werdet. Etwa, indem ihr verstärkt auf eure Privatsphäre achtet und somit ein anderes Nutzungsverhalten an den Tag legt.

Das Plus an Transparenz könnte manchen Nutzern wieder ein wenig mehr Vertrauen darin geben, wie Facebook mit deren Daten umgeht. Erst Ende Januar 2019 berichteten wir, dass das Unternehmen Nutzer für vollen Zugriff auf deren Daten bezahlte. Zudem sollen viele beliebte Android-Apps ohne eure Zustimmung Daten an Facebook senden. Zum Beispiel Shazam und Spotify. Umso besser also, wenn ihr etwas mehr Einblick darüber erhaltet, wie der Social-Media-Riese die Informationen dann nutzt.