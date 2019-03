Faltbares iPhone: Corning arbeitet an geeignetem Display-Glas

Während Samsung, Huawei und andere Hersteller bereits ein faltbares Smartphone vorgestellt haben, hielt sich Apple bislang zurück. Es ist denkbar, dass wir noch einige Jahre auf ein faltbares iPhone warten müssen. Womöglich wartet das Unternehmen auf ein wichtiges Bauteil, das die aktuellen Falt-Geräte noch gar nicht besitzen.

Sowohl Samsung Galaxy Fold als auch Huawei Mate X haben einen großen Nachteil, wie Wired berichtet. Sie setzen auf ein Plastik-Polymer-Display. Dieses Material sorgt erst für die faltbaren Eigenschaften. Allerdings können Plastik-Screens relativ leicht zerkratzen, wie uns bereits die Nintendo Switch bewiesen hat. Apple könnte mit einem faltbaren Smartphone daher warten, bis dieses Problem gelöst ist – und Gorilla-Glass-Hersteller Corning arbeitet offenbar schon an einem Display-Glas, das mehr Schutz bieten soll.

Dünn und resistent

Allerdings sei es kompliziert, ein faltbares Glas herzustellen. Zum Falten muss dieses sehr dünn sein. Gleichzeitig muss es aber resistent genug sein, um nicht zu schnell zu zerkratzen. Laut John Bayne, Senior Vizepräsident von Corning, arbeitet das Unternehmen an einem Glas, das 0,1 Millimeter dick und bis zu einem Radius von 5 Millimetern biegsam ist. Erste Proben seien bereits zu Kunden geschickt worden. Dennoch ist das Glas wohl noch nicht bereit für die Massenproduktion, weil es nicht alle Anforderungen erfüllt.

Corning ist zuversichtlich, dass sie ihr Glas einsatzbereit haben, sobald faltbare Smartphones Mainstream sind. Das soll schon in wenigen Jahren der Fall sein. Sollte das tatsächlich so kommen, dürfte auch Apple Interesse an einem eigenen faltbaren Smartphone haben. Und wenn dieses Gerät mit einem besser geschützten Display als die Konkurrenz erscheint, dürfte das ein großer Vorteil sein.