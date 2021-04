Die Hintergründe: Wieso wollte das FBI auf das iPhone 5c zugreifen?

Ende 2015 kam es in San Bernardino zu einem Terroranschlag, bei dem 16 Menschen starben. Um mögliche weitere Komplizen aufzudecken, versuchte das FBI Zugriff auf das iPhone 5c des Attentäters Syed Rizwan Farook zu erlangen. Apple unterstützte die Experten, weigerte sich aber eine Hintertür ins System einzubauen. Was sogar zu einem Streit führte . Deshalb hatte die Behörde erhebliche Probleme, an die Daten zu kommen. Der Hack gelang bekanntlich, doch wichtige Hinweise befanden sich auf dem Smartphone nicht.