Ihr seid FIFA-Fan und könnt es bis zum Release des neuesten Ablegers nicht mehr abwarten? Dann solltet ihr einmal ins Early Access von FIFA 22 reinschnuppern – unter Umständen für nur 99 Cent. Zehn Stunden könnt ihr dabei den neuen Ableger des Fußball-Klassikers auf eurer Konsole testen.

Für welche Systeme erscheint FIFA 22? Eine Info vorab: Den neue FIFA-Titel könnt ihr auf fast allen erhältlichen Konsolen zocken. Im Detail sind das: PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series S/X

Nintendo Switch

Windows-Computer

Google Stadia Falls euch übrigens noch die passende Konsole zum Fußball-Game fehlt, solltet ihr einen Blick in unsere Übersicht werfen. Wir verraten euch, wo ihr die Eine Info vorab: Den neue FIFA-Titel könnt ihr auf fast allen erhältlichen Konsolen zocken. Im Detail sind das:Falls euch übrigens noch die passende Konsole zum Fußball-Game fehlt, solltet ihr einen Blick in unsere Übersicht werfen. Wir verraten euch, wo ihr die PS5 aktuell kaufen könnt

Ab wann geht es mit dem Early Access von FIFA 22 los?

Ein neues Jahr, ein neues FIFA. So hält es EA auch in diesem Jahr und bis zum Release von FIFA 22 ist es nicht mehr weit. Wer aber gar nicht mehr an sich halten kann und das neue Spiel direkt zocken möchte, der kann ab heute, im Laufe des 22. September, in den Early Access reingucken. Dabei lassen sich alle Modi ausprobieren und es baut sich ordentlich Vorfreude auf den 1. Oktober auf, wenn der Titel regulär in die Händlerregale wandert. Da lohnt sich auch das Anspielen, wenn ihr noch über einen Kauf nachdenkt. Denn für die Early-Access-Phase zahlt ihr gerade einmal 99 Cent – wir verraten, wie das geht.

EA Play im Probeabo für 99 Cent

Um in den Genuss der Vorab-Version zu kommen, müsst ihr ein Abo bei EA Play besitzen. Das kostet regulär 3,99 Euro im Monat. Seid ihr bisher noch keine EA-Play-Abonnenten, dann könnt ihr den Dienst auch für einen Monat testen – was euch für wenig Geld ins Early Access von FIA 22 bringt. Das Probe-Abo gibt es nur noch bis zum 30. September für nur 99 Cent.

Losgehen soll es am 22. September abends, eine genaue Uhrzeit ist aber nicht bekannt. Auch wer bisher beim Verkauf der neuen Konsolen leer ausgegangen ist, darf natürlich mitmachen. Denn neben der Playstation 5 und Xbox Series X/S ist die Vorab-Version von FIFA 22 auch auf PS4 und Xbox One erhältlich. Alles, was ihr euch in den zehn Stunden Early Access erspielt, ist übrigens für euren weiteren Spielfortschritt gespeichert. So könnt ihr am 1. Oktober direkt dort weitermachen, wo ihr beim Test aufhören musstet.

Und nebenbei: Neben solchen Early-Access-Möglichkeiten bietet euch das Abo außerdem Zugriff auf "The Play List", eine Sammlung beliebter Spiele-Titel, die ihr komplett kostenlos zocken könnt. Sollten euch die dort vorhandenen Games interessieren, wäre das vielleicht genau richtig für euch – wenn ihr etwa gerade eine PlayStation 5 ergattert habt, aber noch über sehr wenig Spiele verfügt.

Keine Zeitbegrenzung mit EA Play Pro und Preoder-Bonus

Wer zu dem höherpreisigen Abo EA Play Pro greift, kann übrigens ohne Zeitlimit im Early Access spielen. Der Dienst kostet allerdings knapp 15 Euro pro Monat. Ein günstigeres Probeabo bietet EA hier nicht an.

Ihr könnt außerdem früher starten, wenn ihr die Ultimate Edition von FIFA 22 vorbestellt habt. Dann bekommt ihr ganz ohne ein Abo von EA Play Zugang ab dem 27. September und könnt ganze vier Tage früher zocken. Auch hier gibt es keine Zeitbegrenzung für euer Vergnügen.

Was bringt FIFA 22 an Neuerungen mit?

Das große neue Feature des neuen Teils ist HyperMotion. Damit verspricht EA realistischere Animationen und so ein natürlicher wirkendes Spiel. Anders als beim herkömmlichen Motion-Capture-Verfahren wurden die Spieler nämlich nicht mehr in speziellen Anzügen vor Greenscreens gefilmt, sondern sie konnten im Stadion ein richtiges Match austragen. Neue Technologie zeichnete die Bewegungsabläufe in dieser Realsituation auf und brachte sie danach ins Spiel. Ergebnis: Realistischere Ballphysik, korrekte Bewegungsabläufe und ein insgesamt besseres Spielgefühl.