Filmspaß für Weihnachten: Amazon startet große 99-Cent-Aktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Noch bis zum 26. Dezember gibt es einen Leihfilm-Rabatt bei Amazon.

Jeder an der Aktion teilnehmende Film kostet nur 0,99 Euro.

Die Auswahl besteht nicht nur aus Weihnachtsfilmen, sondern verschiedensten Genres.

Amazon macht euch ein Weihnachtsgeschenk und reduziert die Preise für eine große Auswahl an Leihfilmen. Über die Festtage zahlt ihr nicht einmal einen Euro pro Titel. Da kann der Filmabend beginnen.

Nur bis Dienstag, den 26. Dezember 2023, bietet Amazon zahlreiche Filme zum Ausleihen für 0,99 Euro an. Ihr braucht kein Prime-Abo, aber ein Amazon-Konto, um die Titel anzusehen. Einmal bezahlt steht der Film für 30 Tage in eurer Video-Bibliothek zur Verfügung. Sobald ihr ihn startet, habt ihr 48 Stunden Zeit, ihn anzusehen, bis die Leihe erlischt.

An den Feiertagen unterwegs?

Amazons Top-Filme für 99 Cent

Die Auswahl an Filmen, die euch Amazon über die Festtage zur Verfügung stellt, ist groß. Hier eine Top-Liste empfehlenswerter Titel:

Herzschmerz, lachen, mitfiebern und zittern

An Weihnachten

Für die Kleinen

Meine Empfehlungen

Ich – als Weihnachtsmuffel – sage: Lasst den Weihnachtsmann in Ruhe seinen Job machen. Beim Geschenke verteilen, muss ihm niemand zusehen. Also hinfort mit den kitschigen Weihnachtsfilmen. An den Festtagen will ich lachen oder im Kugelhagel ins Kreuzfeuer geraten:

21 Jump Street

Channing Tatum und Jonah Hill werden als Undercover Cops in eine Highschool eingeschleust, um einem Drogenring zu zerschlagen. Als Erwachsene unter partywütigen Teenies geraten sie dabei in die eine oder andere abstruse Situation. Ein Fest für die Lachmuskeln mit ordentlich Geballer.

Jetzt 21 Jump Street ausleihen

Blade Runner 2049

Ridley Scott entführt euch in eine dystopische Zukunft. Wir begleiten Ryan Gosling, der sich in seiner Rolle als LAPD-Officer dem Kampf gegen Replikanten (künstliche Menschen) verpflichtet hat. Zu lachen gibt es in diesem bildgewaltigen Sci-Fi-Drama nichts. Dafür ist es umso spannender.

Jetzt Blade Runner 2049 ausleihen

