Wer Kinder hat, kennt das: Erst sind sie da – dann plötzlich weg. Und nicht selten gleich mitsamt Schuhen. Skechers liefert jetzt die passende Antwort auf dieses Alltagschaos: Kinderschuhe mit integriertem Geheimfach für einen Apple AirTag. Sozusagen die moderne Version von "Schnür deine Schuhe und bleib in der Nähe".

Die neue Linie hört auf den Namen "Find My Skechers" und ist für Kinder von einem bis zehn Jahren gedacht. In der Ferse der Schuhe versteckt sich ein kleines Fach, das exakt auf einen AirTag zugeschnitten ist. Keine Sorge: Der Tracker drückt nicht, fällt nicht auf – und laut Werbung merken die Kids nicht mal, dass da etwas mitschwingt. Perfekt also für alle, die ihre Kinder zwar ziehen lassen, aber trotzdem wissen wollen, wo sie gerade herumstromern.

Der Schuh, der mitdenkt

Natürlich könnte man sagen: "Früher haben wir uns auch ohne AirTags in den Schuhen zurechtgefunden!" Stimmt. Aber früher gab’s auch Kassetten und Telefone mit Wählscheibe – muss ja nicht alles zurückkommen. Stattdessen bekommt ihr hier ein praktisches Upgrade für die Eltern-Nerven: Egal ob ein verlorener Schuh beim Kindergeburtstag oder der Weg zur Oma – der Tracker weiß Bescheid.

Klar, manche Kinder könnten irgendwann merken, dass da mehr in ihrem Schuh steckt als nur Socken. Vor allem, wenn sie bereits ein Smartphone besitzen. Apple zeigt schließlich an, wenn ein AirTag heimlich mitreist. Dann heißt’s: Vertrauen ist gut, technisches Feingefühl ist besser.

Auch für große Kinder?

Fun Fact am Rande: Manche Eltern denken schon weiter – und überlegen, ob die Schuhe nicht auch für vergessliche Großeltern ganz nützlich wären. Schließlich verliert man im Alter eher mal den Überblick als die Schuhe. Und das Fach bleibt ja das gleiche.

Ob "Find My Skechers" also eher ein Hilfsmittel für den Familienalltag ist oder schon zum Hightech-Eltern-Toolkit gehört – das könnt ihr selbst entscheiden. Fest steht: Diese Schuhe verlieren nicht den Anschluss. Und wenn doch – sagen sie Bescheid.

