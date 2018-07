"Fortnite" unterstützt nun die Bewegungssteuerung der Nintendo Switch

Fans von "Fortnite: Battle Royale" kommen seit dieser Woche wieder voll auf ihre Kosten: Season 5 des beliebten Koop-Survival-Games ist gestartet und bringt zahlreiche Neuerungen. Eine von ihnen ist insbesondere für Nutzer einer Nintendo Switch interessant.

Epic Games hat die Bewegungssteuerung der Switch ins Spiel integriert und nutzt künftig also den in die Konsole integrierten Gyrosensor. Dieser misst Drehbewegungen. Mit leichten Bewegungen des Handhelds, des Pro-Controllers oder der Joy-Cons nehmt ihr rasch Eingaben vor. Wie sensibel diese ausfallen, bestimmt ihr in den Einstellungen selbst. Hier stellt ihr unter anderem die allgemeine Bewegungsempfindlichkeit und die für das Zielen mit einem Fernrohr sowie beim normalen Zielen ein.

Unsere Empfehlung FIFA 18 Ultimate Team 1050 Points - PlayStation

Endlich richtige Fahrzeuge

Neu in Season 5 sind außerdem Fahrzeuge. Epic Games räumt damit einen großen Nachteil gegenüber Konkurrent "PUGB" aus. Mit den Allradkarren könnt ihr auch springen oder ihre Dächer als Sprungbretter nutzen. Zudem aktualisiert der fünfte Patch die Karte, ergänzt sie um neue Gebiete und nahm einige weitere Anpassungen am Gameplay vor, über die sich unter anderem WM-Star Harry Kane freuen dürfte. Der englische Kapitän ist großer Fan des Spiels.

Wie auf den anderen Plattformen auch ist "Fortnite" auf der Hybrid-Konsole ein Hit. Innerhalb kürzester Zeit kam der Titel auf Millionen Downloads, wobei Boris unlängst festgestellt hat: Das hektische Treiben in "Fortnite" empfiehlt sich weniger für den Handheld-Modus und sollte lieber auf dem großen TV-Bildschirm gespielt werden. Vielleicht könnt ihr künftig auch mit und gegen PS4-Nutzer zocken. Crossplay zwischen den beiden Konsolen scheint nicht mehr vollkommen undenkbar zu sein.