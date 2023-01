Power für die Mittelklasse: Galaxy A54 soll diese Verbesserungen mitbringen

Es gibt neue Gerüchte zum Galaxy A54 5G. Samsung will sein Mittelklasse-Smartphone offenbar ordentlich aufbohren, was die Leistung betrifft. Wir fassen zusammen, welche neuen Informationen es gibt.

Das Galaxy A53 5G (hier im Test) gehört zu Samsungs beliebtesten Smartphones, da es für einen vergleichsweise kleinen Preis eine starke Ausstattung bietet. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen der Fans, was das Nachfolgemodell betrifft. Mit dem Galaxy A54 5G ist zwar erst im März 2023 zu rechnen, doch ein Post des Leakers Yogesh Brar macht bereits jetzt Hoffnung auf vielversprechende Verbesserungen.

Samsung Galaxy A54 5G

(rumoured)



- 6.4" FHD+ AMOLED, 120Hz

- Exynos 1380 SoC

- 6/8GB RAM

- 128/256GB storage

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP + 5MP

- Front Cam: 32MP

- Android 13, OneUI 5.0

- 5,000mAh battery, 25W charging

- IP67 rating

- optical in-display fp — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 2, 2023

Galaxy A54 5G: Mehr Leistung mit neuem Chipsatz?

Selbst bei den besten Mittelklassehandys müsst ihr in der Regel den Kompromiss eingehen, dass die Leistung im Vergleich zu den sonstigen Features eher hinterherhinkt. Viele Hersteller sparen nämlich beim Chipsatz, um den Preis auf einem niedrigen Niveau zu halten. Beim Galaxy A54 5G will Samsung diesbezüglich aber offenbar keine halben Sachen machen: In der Auflistung der geleakten Spezifikationen steht der bislang unveröffentlichte Exynos 1380.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Samsung Galaxy A53 5G

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 20,99 € mtl./24Monate: 19,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Über den neuen Chip ist bislang nichts Offizielles bekannt. Auf Geekbench ist jedoch die Information durchgesickert, dass in dem SoC vier Hochleistungskerne und vier Kerne für leichtere Aufgaben verbaut seien. Zum Vergleich: Im Chipsatz des Galaxy A53 5G sitzen lediglich zwei Kerne für hohe Leistung und sechs für geringere Anforderungen. Sollte das Gerücht stimmen, dürfen wir auf eine deutliche Leistungssteigerung hoffen.

Bessere Fotos dank neuer Kamera?

Eine weitere Spezifikation, die aus der Liste hervorsticht, betrifft die Kamera: Samsung stutzt die Vierfachkamera offenbar auf eine Dreifachkamera. Wie beim Setup des Galaxy A53 5G soll es auch beim Galaxy A54 5G einen 50-MP-, einen 12-MP- und einen 5-MP-Sensor geben. Die zweite 5-MP-Linse fehlt scheinbar. Es ist anzunehmen, dass Samsung den Makrosensor streicht und stattdessen auf eine Softwarelösung mit Ultraweitwinkel setzt. Ob und inwiefern das zu besseren Fotos führt, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Das Kameramodul des Galaxy A53 5G ist mit vier Objektiven ausgestattet (© 2022 CURVED )

Ein vielversprechendes Gesamtpaket

Die restliche Ausstattung – die der Leak auflistet – macht ebenfalls Hoffnung auf einen guten Nachfolger für das Galaxy A53 5G: Das Samsung-Handy soll mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display ausgerüstet sein. Das löse nicht nur in Full-HD+ auf, sondern bringe auch eine 120 Hz Bildwiederholrate mit für geschmeidigere Bildübergänge und Animationen.

Den Arbeitsspeicher soll es in zwei Varianten geben: 6 oder 8 GB. Die interne Speicherkapazität dürfte wahlweise 128 oder 256 GB betragen. Es wird zudem eine hochauflösende 32-MP-Frontkamera angegeben und ein 5000-mAh-Akku mit 25-W-Schnellladetechnologie, der zumindest auf dem Papier eine lange Laufzeit verspricht.

Zudem soll das Galaxy A54 5G wasserfest nach IP67-Zertifizierung sein und einen ins Display integrierten Fingerabdrucksensor mitbringen. Bei dem vorinstallierten Betriebssystem handelt es sich laut Yogesh Brar um Android 13 mit der Samsung-Benutzeroberfläche OneUI 5.0.

Deal 5 GBEXTRA

Daten Samsung Galaxy A53 5G

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB 20,99 € mtl./24Monate: 19,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote