Seit der Einführung von Galaxy AI herrschte bei vielen von euch Unsicherheit: Wie lange sind die neuen KI-Funktionen eigentlich gratis nutzbar? Samsung hatte sich bisher eher vage dazu geäußert und von einer befristeten Gratisphase gesprochen. Jetzt bringt der Hersteller endlich Licht ins Dunkel – und das dürfte für viele eine echte Erleichterung sein.

Klar ist nun: Alle Galaxy-AI-Funktionen, die ab Werk auf eurem Smartphone verfügbar sind und von Samsung selbst entwickelt wurden, bleiben kostenlos – und zwar dauerhaft. Dazu zählen unter anderem Werkzeuge wie die folgenden:

Audio-Radierer

Notizen-Assistent

Live Übersetzung

Browsing-Assistent

Nightography Zoom

Wer diese Features regelmäßig nutzt, kann also aufatmen: Ihr müsst dafür künftig weder zahlen noch ein Abo abschließen. Unklar ist allerdings, wie es mit künftigen Galaxy-AI-Funktionen aussieht, die Samsung per Update bereitstellt. Oder auch jenen, die Samsung für einige Geräte erst per Update nachgereicht hat. Ein Beispiel dafür ist etwa der Zeichnungs-Assistent (ab One UI 6.1.1).

Google-Funktionen: Nur vorübergehend gratis?

Und wie sieht es mit den Galaxy-AI-Features aus, die auf Googles Gemini-Technologie basieren? Auch diese stehen euch aktuell noch kostenlos zur Verfügung. Aber: Wie lange das so bleibt, ist unklar. Google könnte sich jederzeit entscheiden, für bestimmte Dienste eine Gebühr zu verlangen – insbesondere für die leistungsstärkeren Funktionen, die bereits unter dem Namen "Gemini Advanced" als kostenpflichtiges Upgrade existieren.

Samsung hat in diesem Zusammenhang bewusst das Ende des Jahres 2025 als vorläufigen Stichtag für die kostenlose Nutzung genannt. Vermutlich aus rechtlichen Gründen: Sollte Google plötzlich Gebühren einführen, wäre Samsung so auf der sicheren Seite. Auch im Fall neuer Partnerschaften mit Drittanbietern – etwa mit dem KI-Startup Perplexity – könnte es künftig zusätzliche, kostenpflichtige Angebote geben.

Welche KI-Funktionen bleiben euch sicher erhalten?

Für euch bedeutet das: Alles, was direkt von Samsung kommt und bereits vorinstalliert ist, bleibt weiterhin frei nutzbar. Das betrifft sowohl aktuelle Galaxy-Modelle als auch ältere Geräte, sofern sie die entsprechenden Funktionen ab Werk unterstützen. Wer also auf die Kernfunktionen von Galaxy AI setzt, kann beruhigt bleiben – Samsung verlangt dafür auch künftig keinen Cent.

