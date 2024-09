Endlich scheint es so weit zu sein: Samsung hat mit der Verteilung des großen Updates auf One UI 6.1.1 begonnen. Hierzulande könnten Galaxy-S24-Nutzer schon bald in den Genuss von neuen Features kommen, denn das Update ist riesig.

Wie das Portal SamMobile berichtet, verteilt Samsung aktuell das lang erwartete One-UI-Update in Südkorea. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis der Roll-out auch in Deutschland startet.

Zunächst können das Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra von dem Update auf die Version 6.1.1 profitieren. Samsung bringt damit einige KI-Features auf die Flaggschiffe.

One UI 6.1.1 für Galaxy S24: Neue KI-Features

Obwohl es sich beim Update nicht um den Sprung auf Android 15 handelt, hat es One UI 6.1.1 in sich: Riesige 2,8 GB soll die Datei groß sein. Neben dem Sicherheitspatch für September 2024 hält das Update einige Kamera- und KI-Funktionen bereit, die wir schon vom Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 kennen. Die Foldables wurden ab Werk mit der Version ausgestattet.

Zu den neuen Features sollen unter anderem folgende interessante Funktionen zählen (Übersetzung aus dem Koreanischen):

Sketch to Image: Verwandelt Zeichnung mithilfe von KI in Bilder. Das Feature funktioniert bei bestehenden Fotos und eigenen Skizzen.

Portrait Studio: Verwandelt den Look eines Porträtbilds mithilfe von KI-generierten Stilen.

Textübersetzung in Bildern

Einfache Textvervollständigung

Anrufübersetzung in anderen Apps (außerhalb der nativen Samsung-App)

Zuhörmodus für die Dolmetscherfunktion

Sprachaufnahme direkt in Text konvertierten

Übersetzung und Zusammenfassung direkt in PDF-Dokumenten

Spracherkennung bei Sprachaufnahmen

Spezielle Wallpaper

Wie viele von diesen Features auch in Europa bzw. Deutschland in vollem Umfang verfügbar sein werden, bleibt abzuwarten. Die Angaben stammen SamMobile zufolge aus dem koreanischen Updateprotokoll.

Bei o2 im Angebot: Samsung Galaxy S24 Ultra inklusive Tarif

Update auch für weitere Flaggschiffe geplant

Wann genau das Update bei uns in Deutschland eintrifft, ist aktuell noch unklar. Sicher ist jedoch: Die Galaxy-S24-Familie wird nicht die einzige Generation sein, die One UI 6.1.1 erhalten wird. Auch ältere Modelle wie das Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Z Flip 5, Z Fold 5, Z Flip 4 und Z Fold 4 sollen mit neuen Features ausgestattet werden.

Vermutlich wird es aber noch etwas dauern, bis auch diese Geräte eine Aktualisierungsbenachrichtigung bekommen. Nebenbei arbeitet Samsung natürlich auch an Android 15 und One UI 7 für Galaxy-Modelle.