Samsung Galaxy: Reihenfolge aller Modelle im Überblick

Das Wichtigste in Kürze

Es gibt bei Handys fünf Galaxy-Baureihen (A, M, S, Xcover und Z)

Es gibt außerdem Galaxy-Tablets, -Notebooks und -Wearables

Samsung hat bereits einige Modellreihen eingestellt

Samsung vertreibt seit dem Jahre 2010 Smartphones, Tablets und andere Geräte unter dem Markennamen „Galaxy“. Allein schon bei den Handys gibt es viele verschiedene Modellreihen. Wir verschaffen euch einen Überblick über die Galaxy-Reihenfolge.

Inhaltsverzeichnis

Smartphones: Galaxy M bis Z

Samsung vertreibt aktuell (Stand: Mai 2024) fünf Handyreihen in der westlichen Welt. Innerhalb dieser Serien gibt es wiederum verschiedene Modelle, die sich relativ stark voneinander unterscheiden können. Wir haben sie so sortiert, dass es bei der Basis anfängt und beim absoluten Premiummodell endet.

Hinweis: Ausschließlich dem chinesischen und indischen Markt vorbehalten ist die Galaxy-F-Reihe. Deshalb haben wir sie hier auch weggelassen.

Galaxy M ­– Magical

Die Galaxy-M-Reihe vertreibt Samsung exklusiv online. Es handelt sich um Einsteiger- und Mittelklassehandys, die sich vor allem durch eine sehr hohe Akkukapazität und eine gute Kamera-Ausstattung auszeichnen. Abstriche gibt es hingegen oft beim Chipsatz. Galaxy M ist in Deutschland weniger verbreitet. Einige Modelle sind sogar anderen Märkten vorbehalten.

Die erste Ziffer hinter dem M bezeichnet das Modell. Die zweite Zahl steht für die Version. Das Galaxy M12 kam beispielsweise 2021 auf den Markt. Das Galaxy M13 ist der Nachfolger und wurde 2022 vorgestellt.

Galaxy M0(-)

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M01s

Samsung Galaxy M01 Core

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy M02s

Galaxy M1(-)

Samsung Galaxy M10

Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M13

Galaxy M2(-)

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21s

Galaxy M3(-)

Samsung Galaxy M30

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M32

Galaxy M4(-)

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M42 5G

Galaxy M5(-)

Samsung Galaxy M51

Galaxy M6(-)

Samsung Galaxy M61

Galaxy A – Awesome

Mit der Galaxy-A-Reihe stellt Samsung sich besonders breit auf. Sie beinhaltet sowohl Einsteiger- als auch Mittelklasse-Smartphones, die dank ihrer Ausstattung am Premiumbereich kratzen. Da es so viele Modelle gibt, ist es besonders schwer, einen Überblick über die Reihenfolge dieser Galaxy-Smartphones zu gewinnen.

Das Galaxy A53 5G (Bild) gehört zu Samsungs günstigen Alternativen (© 2022 CURVED )

Bis 2018 benutzte Samsung eine einstellige Zählweise (A3, A5 usw.). Seit 2019 gibt es eine neue Bezeichnung, die sich aus zwei Zahlen mit unterschiedlicher Bedeutung zusammensetzt, wie auch bei den M-Modellen. Zum Beispiel: „A01“ (Modell +Version)

Alte Modelle (bis 2018)

Samsung Galaxy Alpha

Samsung Galaxy A3

Samsung Galaxy A3 (2016)

Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A5

Samsung Galaxy A5 (2016)

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6+

Samsung Galaxy A6s

Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy A7 (2016)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A8 (2016)

Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy A8+

Samsung Galaxy A8 Star

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A9 Pro

Samsung Galaxy A9 (2018)

Galaxy A0(-)

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy A2 Core

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A3 Core

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A03 Core

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A04 Core

Samsung Galaxy A05s

Galaxy A1(-)

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A15 5G

Galaxy A2(-)

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A3(-)

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Galaxy A4(-)

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A42 5G

Galaxy A5(-)

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Galaxy A6(-)

Samsung Galaxy A60

Galaxy A7(-)

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A72

Galaxy A8(-)

Samsung Galaxy A80

Galaxy A9(-)

Samsung Galaxy A90 5G

Galaxy S ­– Super Smart

In der S-Klasse finden sich Samsungs Vorzeigehandys. Hier verbaut der Hersteller seine beste sowie leistungsfähigste Technik und integriert innovative Features. Noch einmal hervorzuheben sind "Fan Edition"-Modelle (Galaxy S FE). Hierbei handelt es sich um Mittelklasse-Premium-Hybriden, die technisch minimal abgespeckter ausfallen, aber dafür auch günstiger sind.

Die Galaxy-S24-Samrtphones sind das Beste, was Samsung zu bieten hat (© 2024 Samsung )

Auch bei der S-Klasse hat sich die Zählweise über die Zeit verändert. Ursprünglich hat Samsung von 1 bis 10 gezählt. 2020 folgte der Sprung zur 20, der den Beginn einer neuen Smartphone-Generation kennzeichnen sollte, ähnlich wie bei Apple mit dem iPhone X. Gleichzeitig hat Samsung die Bezeichnung dadurch an die Jahreszahl des jeweiligen Release-Jahres angepasst. Seitdem werden die Zahlen aufsteigend fortgeführt (21, 22, 23 …).

Galaxy S(-)

Samsung Galaxy R

Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S Advance

Samsung Galaxy S Duos

Samsung Galaxy S Duos 2

Samsung Galaxy S Plus

Samsung Galaxy S Relay 4G

Samsung Galaxy S Wi-Fi

Samsung Galaxy SL

Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy S II Plus

Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S III Neo

Samsung Galaxy S III LTE

Samsung Galaxy S III mini

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 Active

Samsung Galaxy S4 LTE+

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S4 Zoom

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 LTE-A

Samsung Galaxy S5 LTE+

Samsung Galaxy S5 LTE Plus

Samsung Galaxy S5 Neo (2015)

Samsung Galaxy S5 mini

Samsung Galaxy S5 mini Duos

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Active

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S(-) FE

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S23 FE

Galaxy Z

Die Galaxy-Z-Smartphones von Samsung haben alle eines gemeinsam: Sie sind faltbar. Es handelt sich um Premiumgeräte, bei denen Samsung neue Technologien und Features ausprobiert.

Das Galaxy Z Fold 5 (links) und Galaxy Z Flip 5 (rechts) im Vergleich (© 2023 Samsung )

Wichtiges Unterscheidungsmerkmal: Z-Fold-Modelle faltet ihr senkrecht, also wie ein Buch. Z-Flip-Handys klappt ihr waagerecht wie einen Laptop auf.

Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 5

Galaxy Xcover

Die Galaxy-Xcover-Reihe sticht aus dem sonstigen Aufgebot heraus. Der Fokus liegt hier nämlich weniger auf der Technik. Stattdessen geht es Samsung vornehmlich darum, besonders solide Outdoor-Handys zu bauen, die beispielsweise auf Baustellen oder bei Wanderungen durch die Wildnis keinen Schaden nehmen.

Das Galaxy Xcover 5 ist für Sportler und Arbeiter gedacht (© 2021 Samsung )

Samsung Galaxy XCover 1

Samsung Galaxy XCover 2

Samsung Galaxy XCover 3

Samsung Galaxy XCover 4

Samsung Galaxy XCover 4s

Samsung Galaxy XCover 4s Enterprise Edition

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung Galaxy XCover 7

Eingestellte Galaxy-Reihen

Samsung ist seit 2010 im Smartphone-Geschäft tätig und hat seitdem viele verschiedene Galaxy-Modelle und -Reihen auf den Markt gebracht. Einige wurden inzwischen eingestellt:

Samsung Galaxy Ace

Samsung Galaxy C (gab es nur in China)

Samsung Galaxy J

Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy On (gab es nur in Indien)

Samsung Galaxy Y

Tablets: Galaxy A und S

Bei den Tablets ist Samsung bei weitem nicht so breit aufgestellt wie im Smartphone-Geschäft. Aktuell (Stand: Mai 2024) vertreibt der Hersteller zwei Serien. "Galaxy S" beinhaltet Premium- und "Galaxy A" Mittelklasse-Tablets. Daher ist die Reihenfolge der Galaxy-Geräte hier auch recht übersichtlich.

Galaxy Tab S

Samsung Galaxy Tab S 8.4

Samsung Galaxy Tab S 10.5

Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Samsung Galaxy Tab S2 9.7

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6 lite

Samsung Galaxy Tab S6 lite (2022 Edition)

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Das Galaxy Tab S9 Ultra ist ein großes und leistungsfähiges Tablet (© 2024 Samsung )

Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2015)

Samsung Galaxy Tab A 9.7

Samsung Galaxy Tab A 6.0

Samsung Galaxy Tab A 7.0

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016)

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2018)

Samsung Galaxy Tab A 10.5

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A9

Samsung Galaxy Tab A9+

Aber es gibt auch bei den Tablets einige Galaxy-Reihen, die Samsung inzwischen nicht mehr bedient:

Galaxy Tab

Galaxy Tab E

Galaxy Note

Galaxy Tab Active

Galaxy Book

Galaxy View

Notebooks, Kopfhörer und Wearables

Noch relativ jung sind die Sparten Notebooks, Kopfhörer und Wearables. Rechner vertreibt Samsung z. B. erst seit 2020 mit dem Galaxy-Branding. Daher ist die Reihenfolge hier besonders übersichtlich.

Notebooks und Convertibles

Bei den Rechnern unterscheidet Samsung zwischen klassischen Notebooks und Convertibles. Letzteres meint Geräte, die sowohl Tablet als auch Notebook sind, also bei denen ihr das Displays vollständig umklappen könnt.

Galaxy Book

Samsung Galaxy Book S

Samsung Galaxy Book Ion

Samsung Galaxy Book Go

Samsung Galaxy Book

Samsung Galaxy Book Pro

Samsung Galaxy Book 2

Samsung Galaxy Book 2 Pro

Samsung Galaxy Book 2 Ultra

Samsung Galaxy Book 3

Samsung Galaxy Book 3 Pro

Samsung Galaxy Book 3 Ultra

Samsung Galaxy Book 4

Samsung Galaxy Book 4 Pro

Samsung Galaxy Book 4 Ultra

Das Galaxy Book mit 15-Zoll-Display und i3-Prozessor ist z. B. eine gute Wahl für Schüler (© 2021 Samsung )

Galaxy Book Flex/ 360

Samsung Galaxy Book Flex

Samsung Galaxy Book Flex 2

Samsung Galaxy Book Pro 360

Samsung Galaxy Book 2 360

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

Samsung Galaxy Book 3 360

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360

Samsung Galaxy Book 4 360

Samsung Galaxy Book 4 Pro 360

Kopfhörer

Kabellose Kopfhörer mit dem Galaxy-Branding bietet Samsung tatsächlich bereits seit 2018 an. Allerdings ist das erste Modell "Gear" nie fortgesetzt worden. Richtig durchgestartet sind die In-Ear-Kopfhörer dann 2019 mit der Einführung der "Buds".

Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear Icon X

Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds+

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Buds 2

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Die Samsung Galaxy Buds 2 gibt es in verschiedenen Farben (© 2021 Samsung )

Fitnessarmbänder

Die Reihenfolge der Galaxy-Fitnessarmbänder ist besonders übersichtlich. Bislang bietet Samsung nur vier Modelle an:

Samsung Galaxy Fit

Samsung Galaxy Fit e

Samsung Galaxy Fit 2

Samsung Galaxy Fit 3

Smartwatches

Anders sieht es bei den Smartwatches aus. Hier unterscheidet Samsung zudem drei Modellreihen. "Gear (S)" ist die alte Hauptreihe, die dann 2018 von der "Watch"-Generation abgelöst wurde.

Die Watch-Modelle unterscheiden sich aber auch noch einmal in "Active" und "Classic". Die "Active"-Uhren sind besonders leicht und klein. Die "Classic"-Variante ist vom Design her an klassische Uhren angelehnt.

Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear 2

Samsung Galaxy Gear 2 Neo

Samsung Galaxy Gear Fit

Galaxy Gear S

Samsung Galaxy Gear S

Samsung Galaxy Gear S2

Samsung Galaxy Gear S3

Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 6

Die Samsung Galaxy Watch 4 mit verschiedenen Armbändern (© 2021 Samsung )

Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Classic

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Häufig gestellte Fragen

Was ist besser: Samsung Galaxy S oder A?

Das hängt davon ab, was für ein Smartphone ihr sucht. Galaxy-A-Modelle sind günstiger und dementsprechend etwas schwächer aufgestellt. Die größten Abstriche machen sie bei der Leistung und den Features. Sonst überzeugen sie aber mit ausdauernden Akkus, starken Displays und guten Kameras.

Welche Serie von Samsung ist besser: A oder M?

Auch hier gilt: Es gibt nicht immer pauschal ein "besser oder schlechter". Die Galaxy-M-Serie ist im Durchschnitt etwas günstiger. Sie fokussiert sich auf enorm große Akkus und bietet zudem auch gute Kameras und Displays. Abstriche machen die Smartphones im Vergleich zur Galaxy-A-Reihe aber bei der Leistung.

Welches ist das aktuellste Samsung Galaxy S?

Das Samsung Galaxy S24 kam im Januar 2024 zusammen mit dem S24+ und S24 Ultra auf den Markt. Diese Generation ist derzeit die aktuellste in der Modellreihe.