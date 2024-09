Samsung Galaxy S24 FE offiziell: Das ist die neue Fan Edition

Samsung hat das lang erwartete Galaxy S24 FE vorgestellt. Hat sich das Warten auf die neue Fan Edition gelohnt? Entscheidet selbst ...

Im Vergleich zum Vorgängermodell punktet das Galaxy S24 FE mit einem größeren Bildschirm. Statt 6,4 Zoll misst das Dynamic AMOLED 2X Display nun 6,7 Zoll in der Diagonale. Damit zieht es zumindest von der Display-Größe her gleich mit dem Galaxy S24+, dessen Bildschirm aber schärfer (QHD+ vs. FHD+) und dank LTPO-Technologie effizienter ist.

Neuer Chip und Galaxy AI

Als Antrieb dient Samsungs Exynos 2400e – eine energiesparendere, etwas niedriger getaktete Variante des Exynos 2400, der im S24 und S24+ zum Einsatz kommt. Der Leistungssprung zum S23 FE sollte deutlich spürbar sein, da hier noch der mittlerweile zwei Jahre alte Exynos 2200 verbaut ist. Unterstützt wird der Antrieb von 8 GB RAM. Diese Kombination ermöglicht den Zugriff auf Samsungs Galaxy AI, den auch das Galaxy S24 FE wie erwartet bietet.

Gleiche Kamera, bessere Bilder?

Die Kamera-Hardware scheint im Vergleich zum Vorgängermodell unverändert. Das Galaxy S24 FE besitzt eine 50-MP-Hauptlinse, ein 12-MP-Ultraweitwinkel und eine 8-MP-Telelinse – jeweils mit den gleichen Specs wie beim S23 FE:

Galaxy S24 FE: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse (f/1.8, 1/1.56" Sensor)

12-MP-Ultraweitwinkel (f/2.2, 1/3,2" Sensor)

8-MP-Tele (f/2.4, 1/4,4" Sensor, optischer 3x-Zoom)

10-MP-Frontkamera (f/2.4, 1/3,24" Sensor)

Aus zwei Gründen dürften die Bilder trotz offenbar gleicher Linsen besser ausfallen als beim Vorgängermodell. Zum einen durch den fortschrittlicheren Exynos-Chipsatz, zum anderen durch die KI-gestützte ProVisual Engine, die erstmals in der FE-Reihe Anwendung findet.

Mehr Akku für das Galaxy S24 FE

Analog zu den Abmessungen ist auch der Akku gewachsen. So konnte die Kapazität von 4500 auf 4700 mAh steigen. Dadurch sollen laut Samsung bis zu 28 Stunden Videowiedergabe möglich sein. Aufladen lässt sich das Galaxy S24 FE via Kabel mit bis zu 25 W, ohne mit bis zu 15 W.

Die Preise haben es in sich

Mit einem Einstiegspreis von 749 Euro (128 GB) droht die Fan Edition dieses Jahr ihren Ruf als Preis-Leistungs-Hit zu verlieren. Denn: Dafür bekommt ihr im Netz mitunter bereits das besser ausgestattete Galaxy S24 – und habt noch etwas Geld übrig. Die Version mit 256 GB Speicher kostet 809 Euro.

Das Samsung Galaxy S24 FE ist ab sofort vorbestellbar und steht in den Farben Blue, Mint, Yellow und Graphite zur Auswahl.