Android 15: Diese Smartphones erhalten das Update

Bleibt up-to-date! Android 15 steht in den Startlöchern und wir zeigen euch welche Modelle von Google, Samsung und Co. das Update erhalten.

Android 15 wird wohl eine Reihe spannender neuer Funktionen und Verbesserungen mit sich bringen. Die Veröffentlichung ist für den Herbst 2024 geplant, wobei Google traditionell im September oder Oktober den offiziellen Rollout startet. Wie bei jedem großen Android-Update fragen sich viele: "Wird mein Smartphone das Update erhalten?" Die Antwort darauf hängt vom Hersteller und dem Modell ab.

Inhaltsverzeichnis

Google: Diese Pixel-Modelle erhalten Android 15

Als Entwickler des Android-Betriebssystems gehört Google zu den ersten Herstellern, die neue Versionen an ihre Geräte ausliefern. Mit Android 15 bleiben die Pixel-Modelle weiterhin an der Spitze, wenn es um schnelle Updates geht. Hier ist eine Übersicht der Pixel-Smartphones, die das Update auf Android 15 voraussichtlich erhalten:

Pixel 9, 9 Pro und 9 Pro XL

Pixel 8, 8 Pro und 8a

Pixel 7, 7 Pro und 7a

Pixel 6, 6 Pro und 6a

Pixel Fold

Besonders bemerkenswert ist, dass auch ältere Modelle wie das Pixel 6 und 6a noch mit dem neuesten Android-Update versorgt werden. Nutzer von Pixel-Geräten können damit rechnen, das Update direkt nach der offiziellen Veröffentlichung von Android 15 im Herbst 2024 zu erhalten.

Samsung: Diese Galaxy-Modelle erhalten Android 15

Samsung gehört zu den führenden Herstellern von Android-Smartphones und ist bekannt für seine umfangreiche Update-Politik. Mit Android 15 setzt Samsung diese Tradition fort und versorgt eine Vielzahl seiner Modelle mit dem neuesten Betriebssystem. Diese werden vermutlich das Update auf Android 15 bekommen:

Galaxy-S-Serie: S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, Galaxy S21 FE und Galaxy S21 Ultra

S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, Galaxy S21 FE und Galaxy S21 Ultra Foldables: Z Fold6, Z Fold5, Z Fold4, Z Fold3, Z Flip6, Z Flip5, Z Flip4 und Z Flip3

Z Fold6, Z Fold5, Z Fold4, Z Fold3, Z Flip6, Z Flip5, Z Flip4 und Z Flip3 Galaxy-A-Serie: A73 5G, A55 5G, A54 5G, A53 5G, A35 5G, A34 5G, A33 5G, A15, A15 5G, A14 und A14 5G

A73 5G, A55 5G, A54 5G, A53 5G, A35 5G, A34 5G, A33 5G, A15, A15 5G, A14 und A14 5G Galaxy-M-Serie: M55, M54, M53, M35, M34, M33 und M15

M55, M54, M53, M35, M34, M33 und M15 Galaxy-XCover-Serie: XCover 7 und XCover 6 Pro

XCover 7 und XCover 6 Pro Galaxy-F-Serie: F55, F54, F34 und F15

Samsung hat in den letzten Jahren seine Update-Politik deutlich verbessert und bietet nun für viele Modelle bis zu vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Nutzer können zudem erwarten, dass das Update in Verbindung mit der neuesten Version von Samsungs One UI ausgerollt wird, was weitere Optimierungen und exklusive Funktionen mit sich bringt.

Sony: Diese Xperia-Modelle erhalten Android 15

Sony-Nutzer dürften sich darauf verlassen können, dass die Updates relativ zeitnah nach der offiziellen Freigabe von Android 15 im Herbst 2024 bereitgestellt werden. Wie üblich wird Sony auch seine eigene Software-Anpassung, die in das schlanke und funktionale Xperia UI integriert ist, weiterentwickeln und optimieren, um das Beste aus Android 15 herauszuholen.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 10 VI

Sony Xperia 10 V

Xiaomi: Diese Modelle erhalten das Update auf Android 15

Xiaomi hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Smartphone-Hersteller weltweit entwickelt, und seine Geräte sind für ihr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Auch mit dem bevorstehenden Android 15 Update bleibt Xiaomi auf Kurs und wird eine Vielzahl seiner Modelle mit der neuesten Android-Version versorgen.

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Civi und 14 Ultra

Xiaomi 13 5G, 13 Pro und 13 Ultra

Xiaomi 13T und 13T Pro

Xiaomi Mix Fold 4, Mix Fold 3 und Mix Flip

Redmi 12 und 12 5G

Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G, Note 12, Note 12 Pro und Note 12 Pro+

Redmi 13C und 12C

Poco F6 und F6 Pro

Poco M6, M6 Pro und M6 Plus

Poco X6, X6 Neo und X6 Pro

Die Rollout-Zeitpläne können je nach Modell und Region variieren, aber Xiaomi hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es auch für seine erschwinglicheren Modelle regelmäßige und zeitnahe Updates bereitstellt. Besitzer von Xiaomi-Geräten können also zuversichtlich sein, dass sie bald nach der offiziellen Freigabe von Android 15 im Herbst 2024 die neuen Funktionen nutzen können.

Weitere China-Phones

Marken wie OnePlus, Oppo, Vivo, Realme und Honor bieten leistungsstarke Geräte zu attraktiven Preisen und sind bekannt für ihre innovativen Technologien und Designs. Auch bei Android-Updates stehen sie den größeren Herstellern in nichts nach. Folgende Modelle werden voraussichtlich das Update auf Android 15 erhalten:

OnePlus 12 und 12R

OnePlus 11 und 11R

OnePlus Nord CE4 und Nord 4

Oppo Find X7 und Find X7 Ultra

Oppo Find X6 und Find X6 Pro

Vivo V30 und V30 Lite

Vivo V29 und V29 Pro

Realme 13 Pro und 13 Pro+

Realme 12+, 12 Pro und 12 Pro+

Realme GT 6 und GT 6T

Realme GT Neo 3 und GT Neo 3T

Honor 90

Honor Magic Vs und Magic Vs Ultimate

Honor Magic6, Magic6 Ultimate und Magic6 Pro

Honor Magic5 und Magic5 Pro

Honor Magic V3 und Magic V2

Weitere Modelle

Neben den großen Marken gibt es auch eine Reihe weiterer Smartphone-Hersteller, die ihre Geräte regelmäßig mit den neuesten Android-Versionen versorgen. Von den innovativen Designs von Nothing bis hin zu den robusten Fairphones – auch diese Modelle werden voraussichtlich das Update auf Android 15 erhalten:

Nothing CMF Phone 1

Nothing Phone (2a) und Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (1)

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus ROG Phone 8 und Phone 8 Pro

Fairphone 5

Fairphone 4

motorola edge 50, edge 50 Fusion, edge 50 Ultra und edge 50 Pro

motorola g85

motorola razr 50 und razr 50 Ultra

motorola razr 40 und razr 40 Ultra