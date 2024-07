One UI 6.1.1: Neue Kamera-Features für Galaxy S24, S23, S22, Z Flip 5 & Co.

Auf Samsungs neuen Foldables Galaxy Z Flip 6 und Fold 6 läuft One UI 6.1.1 bereits "ab Werk". Bald wird die aktuelle Software-Version via Update auch ältere Samsung-Handys erreichen. Der Hersteller hat nun die Kamera-Funktionen genannt, die dadurch auch auf Galaxy S24 und Co. verfügbar sein werden.

Geteilt hat diese Informationen ein Moderator in Samsungs offiziellem Community-Forum. Laut SamMobile soll dieser für ein Team arbeiten, das Samsungs Kamera-Software entwickelt. In erster Linie sollte sein Post zwar offenbar die neuen Kamerafunktionen vorstellen, die auf dem Galaxy Z Flip 6 und Fold 6 Premiere feiern. Erfreulicherweise hat er aber jeweils mit angegeben, welche davon nach dem Update auf One UI 6.1.1 auch für andere Geräte zur Verfügung stehen.

Das sind die neuen Funktionen

Zu den Features, die vom Galaxy Z Flip 6 und Fold 6 auf das Galaxy S24 und andere ältere Geräte kommen, zählen laut SamMobile folgende. Allerdings ist diese Übersicht mit Vorsicht zu genießen. Unter anderem der Flex Camcorder kommt uns von älteren Flip-Modellen bekannt vor:

Der Auto Zoom kommt vom Galaxy Z Flip 6 auf das Z Flip 5. Er aktiviert sich automatisch im Flex Modus und optimiert so den Bildausschnitt.

Den Flex Camcorder vom Z Flip 6 gibt es ebenfalls für das Z Flip 5. In diesem Modus könnt ihr euer Foldable zu 90 Grad öffnen, um wie mit einem Camcorder zu filmen.

Neu für das Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy S23, S23+, S24 Ultra und Galaxy Tab S9 kommt die Option, Zeitlupenvideos zu teilen, ohne sie zuvor separat speichern zu müssen.

Generative KI kommt für die Galaxy-S24-, S23- und S22-Reihe sowie für das S23 FE, Z Flip 4 und 5, Z Fold 4 und 5 sowie Galaxy Tab S8 und S9. Darunter unter anderem die "Sketch To Image"-Funktion aus dem Zeichenassistenten.

Die soeben genannten Geräte bekommen außerdem den Motion Clipper zur GIF-Erstellung aus Bewegungsaufnahmen. Außerdem wird es auf ihnen via RAW Editor möglich sein, DNGs in Samsungs Foto-Editor zu bearbeiten (außerdem auf dem Galaxy S23 FE).

Wann genau One UI 6.1.1 für die genannten Geräte erscheinen wird, ist noch unklar. Da Galaxy Z Flip 6 und Fold 6 die Software bereits bekommen haben, dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern, bis auch die älteren Geräte an der Reihe sind. Die neueren davon bekommen das Update vermutlich zuerst.

