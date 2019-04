Galaxy Fold: Samsung zeigt euch sein Falt-Smartphone im Detail

Das Samsung Galaxy Fold könnt ihr in der Mitte zusammenfalten

Das Samsung Galaxy Fold ist da: In immer mehr Regionen ist das faltbare Smartphone aus Südkorea verfügbar. Samsung hat nun über seinen Newsroom einen umfangreichen Artikel zu dem besonderen Stück Technik veröffentlicht. Darin findet ihr viele Details zu Design und Technologie.

Im Zentrum von Samsungs Pressemitteilung zum Galaxy Fold steht eine große Infografik. Diese beinhaltet nicht nur viele Bilder, auf denen das Smartphone von allen Seiten zu sehen ist. Rundherum sind viele Informationen zur Ausstattung des Gerätes festgehalten, etwa zu den Front- und Hauptkameras. Dort erfahren wir unter anderem auch die Maße: Das Fold ist in zusammengefaltetem Zustand 17 mm dick (am Gelenk).

Galaxy Fold ist kein Leichtgewicht

Zusammengefaltet ist das Smartphone 62,9 mm breit. Entfaltet kommt es hingegen auf stolze 117,9 mm Breite. Das Samsung Galaxy Fold bringt insgesamt 263 Gramm auf die Waage. Das ist ein relativ hohes Gewicht. Zum Vergleich: Das Galaxy S10 wiegt nur 157 Gramm.

Interessant ist für viele Käufer sicherlich auch, was sich im Lieferumfang befindet. In der Box sind Samsung zufolge neben dem Smartphone die Kopfhörer Galaxy Buds. Außerdem enthalten: ein Kabel für die Datenübertragung, ein Reiseadapter, ein USB-Connector, eine Gebrauchsanweisung und das Tool zum Öffnen des SIM-Kartenschachts.

In einem anderen Artikel haben wir für euch bereits zusammengefasst, in welchen Bereichen sich das Galaxy Fold vom Galaxy S10 unterscheidet. Derweil arbeitet Samsung offenbar bereits an den Nachfolgern des Falt-Smartphones: Gerüchten zufolge testet das Unternehmen dabei mindestens zwei verschiedene Design-Varianten.