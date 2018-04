Galaxy J6: Samsungs Einsteigerklasse soll Randlos-Display erhalten

Auch Galaxy A8 und A8 Plus aus der Mittelkalsse haben schon ein "unendliches Display"

Samsung will das große Infinity Display offenbar auch für seine Einsteiger-Smartphones verwenden: Das Galaxy J6 für 2018 soll den speziellen Bildschirm nun ebenfalls erhalten. Schon bald wird das Modell Gerüchten zufolge offiziell vorgestellt.

Die US-Zulassungsbehörde FCC hat das Smartphone laut SamMobile bereits erhalten, für eine Markteinführung geprüft und zertifiziert. Das Galaxy J6 (2018) bekommt demnach einen Bildschirm, der ein Seitenverhältnis von 18,5:9 aufweist. Dies geht aus Screenshots hervor, die in einem der Dokumente zu finden sind. Den Aufnahmen zufolge wird das Gerät zudem keinen Homebutton auf der Vorderseite besitzen, sondern auf eine On-Screen-Navigation setzen. Der Rahmen des Smartphones selbst ist angeblich so schmal wie bei dem Galaxy A8. Die kleinsten Ränder hat also nach wie vor das Top-Modell Galaxy S9.

"Unendlicher Bildschirm" und was noch?

Das Display des Galaxy J6 (2018) wird wohl 5,6 Zoll in der Diagonale messen und löst angeblich mit 1480 × 720 Pixeln (HD Plus) auf. Das Herzstück ist laut der Geekbench-Datenbank ein Exynos 7870, der auf 3 GB Arbeitsspeicher zugreift. Ab Werk sei Android 8.0 Oreo installiert. Noch im Frühjahr soll Samsung das Einsteigermodell der Öffentlichkeit vorstellen. Ob es auch in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.

Zuerst hat Samsung im Jahr 2017 nur das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus mit dem Infinity Display ausgestattet. Später schenkte der Hersteller dann auch den Mittelklasse-Modellen Galaxy A8 und Galaxy A8 Plus, ein entsprechendes Display im 18,5:9-Format. Nun erhält wohl auch die Einsteigerklasse den modernen Bildschirm.