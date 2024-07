Samsung hat auf dem Galaxy Unpacked in Paris nicht nur neue Smartphones vorgestellt, sondern auch das neueste Mitglied in seinem Wearables-Portfolio enthüllt: den Samsung Galaxy Ring. Dieses smarte Accessoire soll euer Gesundheitstracking auf ein neues Level heben. Wann ihr den Galaxy Ring in den Händen halten könnt und welche Features er bietet, erfahrt ihr hier.

Gezeigt hatte Samsung den Ring bereits Monate zuvor. Nun hat der Hersteller den Release-Termin für den lang erwarteten Galaxy Ring bekannt gegeben. Ab dem 24. Juli könnt ihr das Gadget "in ausgewählten Märkten" erwerben (hierzu zählt auch Deutschland), und die Vorbestellungen starten bereits am 10. Juli. Der Galaxy Ring, der in den Farben Titanium Black, Titanium Silver und Titanium Gold erhältlich sein wird, bringt das Gesundheitstracking-Funktionen direkt an euren Finger.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449 € für alle Größen – ein Preisbereich, der schon Richtung Verlobungsring geht. Die im Vorfeld erwartete Abo-Funktion hat sich Samsung übrigens gespart. Ihr könnt den Ring zumindest derzeit im vollen Umfang nutzen, ohne dass Extrakosten entstehen.

Übrigens: Noch wissen wir nicht, ob der Galaxy Ring auch mit iPhones kompatibel ist. Wir gehen daher davon aus, dass ihr ein Android-Smartphone benötigt. Einige Funktionen könnten auch nur mit einem Samsung-Handy verfügbar sein.

Herzfrequenz, Temperatur und mehr

Der Galaxy Ring ist mit fortschrittlichen Sensoren ausgestattet, die verschiedene Gesundheitsdaten erfassen. Er überwacht eure Herzfrequenz, Schlafqualität und sogar eure Hauttemperatur. Dank der Integration in die Samsung Health-App habt ihr alle eure Gesundheitsdaten auf einen Blick verfügbar. Besonders die Schlafanalyse des Galaxy Rings könnte spannend sein. Die nutzt nämlich KI und kann etwa Schnarchen erkennen oder wie oft ihr euch im Schlaf bewegt. Der Temperaturmesser kann wiederum (ähnlich wie aktuelle Modelle der Apple Watch) Auskünfte über den Menstruationszyklus geben.

Der Galaxy Ring hat ein eher minimalistisches Design. (© 2024 Samsung )

Durch Galaxy AI soll der Ring euch auch einen sogenannten Energiewert errechnen. Dieser soll helfen, persönliche Ziele (Samsung spricht hier von "Herausforderungen") zu setzen, die zu eurer Gesundheit passen. Träger des Rings sollen über das gekoppelte Smartphone zudem Tipps für ein besseres Wohlbefinden erhalten (sofern sie wollen).

Komplettiert wird das Paket durch viele weitere Features. Etwa auch eine von Smartwatches bekannte Warnung, sollte euer Puls länger zu hoch oder zu niedrig sein. Ihr bekommt zudem eine Mitteilung, wenn ihr euch zu lange nicht mehr bewegt habt. Ja, das komplette Smartwatch-(Gesundheits-)Programm eben.

Technische Details und Aufladen

Gewicht: 2,3 bis 3,0 Gramm

Wasserfest bis 10ATM

Material: Titan der Klasse 5 (Schutzschicht)

Akku: Laufzeit bis zu sieben Tage

Der Ring kann unterwegs via Etui geladen werden. (© 2024 Samsung )

Das Aufladen des Galaxy Rings erfolgt bequem über ein Ladeetui, das im Lieferumfang enthalten ist. Dieses Ladeetui bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Ring aufzuladen, und zeigt den Ladestatus über eine LED-Anzeige an. Der Akku des Rings hält bis zu sieben Tage, sodass ihr ihn nicht ständig aufladen müsst. Dank der kompakten Größe des Etuis könnt ihr es überallhin mitnehmen und sicherstellen, dass euer Galaxy Ring stets einsatzbereit ist.

Wie lange eine komplette Ladung via Etui dauert, geht aus den Infos von Samsung aber noch nicht hervor.