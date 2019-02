Galaxy S10: Bixby-Routinen sind Samsungs Antwort auf Siri-Kurzbefehle

Schafft es Samsung mit dem Galaxy S10, seinen Nutzern die Verwendung des smarten Assistenten Bixby noch schmackhafter zu machen? Die neuen Bixby-Routinen könnten dabei helfen: Anscheinend verbessert das Feature die bisherigen Schnellbefehle von Bixby, die ähnlich wie Siri-Kurzbefehle funktionieren.

Bixby-Routinen nutzen laut VentureBeat die künstliche Intelligenz des Smartphones, um wiederkehrende Anwendungsszenarios zu erkennen und selbständig Routinen zu entwickeln. So könnte euer Galaxy S10 zu später Stunde auf Wunsch zum Beispiel von alleine in den Lautlos-Modus wechseln, den Blaulicht-Filter einschalten und die mobile Datenverbindung deaktivieren. Ihr könnt in die Automatisierung aber wohl eingreifen: Die Routinen der KI lassen sich offenbar über eine App auch selbst anpassen.

Bixby-Routinen sind Schnellbefehle 2.0

Im Prinzip stellen die Bixby-Routinen also eine Weiterentwicklung der Schnellbefehle von Bixby dar. Letztere arbeiten wie die Siri-Kurzbefehle nach dem IFTTT-Schema ("If this then that"). Auf diese Weise lassen sich bestimmte Aktionen durch vorher festgelegte, vorausgehende Handlungen oder einen einzigen Sprachbefehl aktivieren. Etwa das Einschalten der smarten Lichter und der Kaffeemaschine, wenn es 7 Uhr am Morgen ist.

Mit Bixby-Routinen könntet ihr solche Aktionen automatisieren lassen. Womöglich erkennt die KI eure Gewohnheiten sogar so gut, dass sie Vorschläge macht, die euch gar nicht eingefallen wären. Wie gut das Feature ist, wird sich aber erst in der Praxis zeigen.

Ihr könnt das Ganze wohl schon bald selbst ohne Probleme ausprobieren: Seit kurzer Zeit könnt ihr Samsungs Smartphone-Assistenten auf Deutsch nutzen. Demnach dürften die Routinen hierzulande zum Marktstart des Galaxy S10 nutzbar sein. Wollt ihr dem Assistenten dennoch keine Chance geben, könnt ihr den Bixby Button auf Samsungs neuem Flaggschiff aber auch mit einer anderen Aktion belegen.