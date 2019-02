Galaxy S10: Ihr könnt das Kamera-Loch verstecken

Samsung ist stolz auf das sogenannte Infinity-O Display des Galaxy S10. Der kleine Fleck am Rand des Screens gefällt allerdings nicht allen. Ihr könnt ihn zum Glück ausblenden. Wie das aussieht, könnt ihr euch im Tweet am Ende des Artikels anschauen.

Das Galaxy S10 hat nun also auch eine Display-Aussparung. Samsung setzt zwar nicht auf eine Notch wie Apple und Google es tun, dafür aber auf ein Loch im Bildschirm. In diesem versteckt sich die Frontkamera. Samsung scheint sich allerdings bewusst zu sein, dass dieses Design nicht jeden Nutzer anspricht – und hat vorgesorgt. Ihr könnt das Loch in den Einstellungen verstecken, wie SamMobile berichtet.

Fairer Kompromiss

Die Option findet ihr in den Einstellungen unter "Anzeige" und "Vollbild-Apps". Dort bietet euch euer Samsung Galaxy S10 ganz oben in der Liste an, dass es die Selfiekamera "verstecken" kann. Das Handy blendet dann am oberen Bildschirmrand einen schwarzen Balken ein. Diesen Service haben bereits andere Hersteller wie etwa Huawei beim P20 ebenfalls integriert.

Das schwarze Loch ist in der Folge nicht mehr zu erkennen. Ihr müsst aber entsprechend auch einen Kompromiss eingehen: Wenn ihr die Einstellung aktiviert, werden Apps nicht mehr bis zum äußersten Rand des Displays angezeigt. Dabei sieht der Bildschirm des Galaxy S10, der quasi die komplette Vorderseite einnimmt, eigentlich ziemlich beeindruckend aus. Zudem könnte es Anwendungen geben, die Kompatibilitätsprobleme haben und Dinge einblenden, die sich nun hinter dem schwarzen Balken verstecken.

Es ist allerdings durchaus löblich, dass Samsung euch die Gelegenheit gibt (sofern euch das Loch stört), dass ihr selbst entscheiden könnt, welchen Kompromiss ihr eingehen wollt. Zudem bietet das Unternehmen Wallpaper an, die das Loch verstecken. Was sonst noch alles im Galaxy S10 steckt, verraten wir euch in unserer Übersicht.