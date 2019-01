Galaxy S10: Samsung deutet weitere Enthüllung auf Unpacked-Event an

Samsung will im Februar wohl auch das Design seines faltbaren Smartphones ans Licht bringen

Kommt das Galaxy S10 nicht alleine? Am 20. Februar 2019 findet das Unpacked-Event von Samsung statt, in dessen Rahmen voraussichtlich das nächste Top-Smartphone des Unternehmens enthüllt wird. Nun liefert der Hersteller selbst Hinweise darauf, dass wir noch mit einer weiteren Enthüllung rechnen können. Das wohl betroffene Gerät haben wir zumindest kurz schon einmal gesehen haben.

In Paris sind riesige Samsung-Plakate mit koreanischer Schrift aufgetaucht, wie 9to5Google berichtet. Übersetzt soll hier stehen: "Die Zukunft entfaltet sich". Zudem ist hier das Datum des Unpacked-Events, der 20. Februar, aufgeführt. Mit den Plakaten dürfte Samsung auf das erste faltbare Smartphone des Unternehmens anspielen, das in der Gerüchteküche als Galaxy F bezeichnet wird.

Bislang nur teilweise enthüllt

Schon im November 2018 hat Samsung das Galaxy F der Öffentlichkeit gezeigt. Allerdings gab es bei der Präsentation nur das faltbare Display selbst zu sehen. Das Gehäuse war von einer sperrigen Hülle umschlossen – damit wohl das Design noch nicht enthüllt wird. Es handelt sich um ein Smartphone mit einem 7,3-Zoll-Bildschirm, der zusammengefaltet zu einem 4,58-Zoll-Display wird.

Noch hat Samsung aber nicht bestätigt, ob wir am 20. Februar tatsächlich schon das Galaxy S10 sehen werden. Bislang wissen wir nur, dass der Hersteller an diesem Tag zu einem Event lädt und ein neues Gerät enthüllt. Eine Sache spricht nämlich gegen eine Präsentation von S10 und Galaxy F am gleichen Tag: Es besteht die Gefahr, dass sich die Geräte gegenseitig die Show stehlen und eines davon nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Auf der anderen Seite gab es schon zuvor ein Gerücht, das auf eine gemeinsame Präsentation beider Geräte hindeutet.