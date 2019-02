Galaxy S10 schon wieder durchgesickert: So soll das Smartphone aussehen

Wir sind nur noch wenige Wochen von der Premiere des Samsung Galaxy S10 entfernt. Die Schlagzahl erhöht sich entsprechend: Im Internet sind erneut Bilder aufgetaucht, auf denen das S10 und das Galaxy S10 Plus zu sehen sein sollen. Es handelt sich dieses Mal mutmaßlich um ein ganzes Paket offizieller Pressebilder.

Insgesamt 16 Aufnahmen zeigt WinFuture, auf denen offenbar das Samsung Galaxy S10 und Galaxy S10 Plus abgebildet sind. Den Tweet zu den Fotos findet ihr am Ende des Artikels. Optisch sehen sich beide Modelle demnach sehr ähnlich. Der Rand ist auf den Bildern insbesondere oben deutlich schmaler als noch bei den Vorgängermodellen. Dafür wurde das Kamerasystem in den Bildschirm hineingelegt. Statt einer Notch (Display-Kerbe) fällt ein simples "Loch" in der rechten Ecke ins Auge. In dieser steckt beim Galaxy S10 mit 6,1 Zoll Display die Frontkamera. Da das größere Modell (6,4 Zoll Bildschirm) über eine duale Selfiekamera verfügt, ist die Aussparung eher pillenförmig.

Integrierter Fingerabdrucksensor

Auf der Rückseite sind die Modelle laut den Bildern wieder gleich auf: Zu sehen ist jeweils eine horizontal angeordnete Triple-Kamera. Laut des Portals sind hier auch ein LED-Blitz und Herzfrequenzmesser integriert. Ein Anzeichen für einen Fingerabdrucksensor sucht man vergebens. Dieser versteckt sich mutmaßlich im OLED-Display. An der Seite ist eine Lautstärkewippe zu erkennen, unter der laut WinFuture der Bixby-Button liegt. Ob das wirklich stimmt, ist unklar: Beim Galaxy S9 sitzt an dieser Stelle der Power-Button und der Knopf für die Sprachassistenz auf der anderen Seite.

Zum Start bietet Samsung sowohl das Galaxy S10 als auch das Galaxy S10 Plus in drei verschiedenen Farben an, heißt es. Neben einem klassischen Schwarz setzt das Unternehmen offenbar auch auf ein Design mit einem weißen und mit einem grünen Verlauf. Später sollen Modelle in Blau und Simpson-Gelb folgen. Inwiefern die Vermutung, dass die gezeigten Bilder authentisch sind, wirklich stimmt, erfahren wir am 20. Februar auf dem offiziellen Samsung-Event.