Galaxy S10: Stiehlt Samsungs Falt-Phone dem Top-Gerät die Show?

Am 20. Februar 2019 wird Samsung aller Voraussicht nach das Galaxy S10 enthüllen. Ein nun veröffentlichter offizieller Teaser spricht stark dafür, dass wir dann auch Samsungs faltbares Smartphone sehen werden.

Anschauen könnt ihr euch den Teaser in dem Tweet, den ihr am Ende dieses Artikels findet. Darin schreibt Samsung Mobile übersetzt: "Die mobile Zukunft wird sich am 20. Februar 2019 entfalten." Offenbar ein wenig subtiler Hinweis darauf, dass Samsung an diesem Tag sein faltbares Smartphone enthüllen wird, das Galaxy F heißen könnte. Es ist nicht Samsungs erster Wink mit dem Zaunpfahl: Bereits Mitte Januar 2019 waren in Paris Plakate mit einem ähnlichen Slogan in koreanischen Schriftzeichen zu sehen.

Showdown der Schwergewichte

Dass Samsung am 20. Februar neue Geräte vorstellen wird, hat das Unternehmen schon vor längerer Zeit angekündigt: Der damalige Tweet, den ihr am Ende dieser News ebenfalls findet, bestätigt im Grunde genommen bereits, dass wir dann das Galaxy S10 sehen werden. Es sieht also ganz danach aus, als würden Samsungs Schwergewichte auf dem angekündigten "Galaxy Unpacked"-Event aufeinandertreffen.

Im November 2018 hat Samsung sein Falt-Phone bereits kurz gezeigt, allerdings nur teilweise: Große Teile des Geräts verbargen sich unter einer blickdichten Hülle. Zu sehen war eigentlich nur das flexible Display. Ende Februar muss sich das Gerät die Aufmerksamkeit also wohl mit dem Samsung Galaxy S10 und all seinen Varianten teilen. Auf welches Smartphone seid ihr gespannter?