Das Galaxy S20+ wischt mit seinem Vorgänger den Boden auf – und womöglich auch mit der Konkurrenz. Zumindest ist das wohl beim Nachtmodus der Fall. Ein neues Foto zeigt, wie gut Aufnahmen bei Nacht mit dem Feature sein können.

Der Leaker Ice Universe gehört wohl zu den wenigen glücklichen Personen, die bereits jetzt das Galaxy S20+ in den Händen halten. Während also viele Redaktionen noch auf ihr Exemplar warten, hat der Twitter-Nutzer bereits fleißig Fotos gemacht – und auch den Nachtmodus des Smartphones getestet. Das Ergebnis ist unserer Meinung nach deutlich besser als das, was das Galaxy S10 bei wenig Licht leisten kann.

Während das S20+ ohne das Feature lediglich ein Foto produziert, auf dem kaum etwas zu erkennen ist, wirkt die zweite Aufnahme, die mit Nachtmodus geschossen wurde, beinahe so, als wäre das Bild am Nachmittag entstanden. Nur der dunklere Himmel weist auf die tatsächliche Tageszeit hin.

Passendes Produkt Samsung Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 überrascht mit vielen Details

Grundsätzlich dürfte euch solch ein Foto auch mit dem Samsung Galaxy S10 gelingen. Zoomen wir hier jedoch etwas heran, wird ein großer Unterschied deutlich: Das Bild aus der Kamera des Galaxy S20+ verfügt noch über sehr viele Details und einen überraschend hohen Schärfegrad. Das S10 dürfte hier aus Erfahrung eine verwaschenere Aufnahme mit weniger Details produzieren.

Nun sei allerdings gesagt, dass die fotografierte Szene wohl heller ist, als ihr denkt. Offenbar ist das Bild in einer Stadt entstanden – und hier gibt es bekanntlich Laternen. In der Regel liefern diese genügend Umgebungslicht, damit selbst dunkle Motive hell genug für gute Nachtmodus-Fotos sind. Ohne Nachtmodus "sieht" eine Kamera aber in der Regel deutlich weniger als das menschliche Auge, weshalb das erste Foto auch so dunkel wirkt.

Wie gut der Nachtmodus ist, haben wir noch vor der Präsentation des Galaxy S20+ erfahren. Es sind Fotos geleakt, die wohl bei tiefster Dunkelheit mit dem Flaggschiff entstanden sind. Dennoch waren hier noch viele Details zu erkennen. Klar ist: Der Nachtmodus vom S20 leistet viel und ist womöglich sogar besser als die entsprechende Software der Konkurrenz. Genaueres wissen wir das aber erst nach einigen ausführlichen Kamera-Vergleichstests.