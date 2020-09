Das Galaxy Note 20 (Ultra) ist das erste Smartphone, das euch Samsung DeX kabellos nutzen lässt – und zwar ab Werk. Für Galaxy S20, S10, Note 10 und Co. reicht der Hersteller dieses nützliche Feature nun via One-UI-2.5.-Update nach.

Samsung DeX unterstützt haben all die genannten Geräte auch zuvor schon, allerdings eben nicht kabellos: Galaxy S20, S10, Note 10 und ältere Vertreter der Modellreihen haben euch den Desktop-Modus bislang nur über eine Docking-Station oder ein Kabel zugänglich gemacht. Das Update auf One UI 2.5 lässt nun auch etwas ältere Samsung-Smartphones von der Leine.

Samsung Dex kabellos: Diese Handys bekommen das Update

Dass die Galaxy-S20-Reihe das Samsung-Dex-Update erhalten hat, überrascht uns kaum. Das Gleiche gilt für die erst ein Jahr alte Note-10-Reihe. Aber dabei hat es der Hersteller nicht belassen. Die Aktualisierung steht insgesamt für folgende Geräte zur Verfügung:

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy S9, S9+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy Note10+

Galaxy Note10

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note9

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

In der Pressemitteilung zum Update auf One UI 2.5 heißt es zudem, Samsung sei bestrebt, Aktualisierungen auszurollen, solange es die Hardware-Spezifikationen erlauben. Was das für andere Geräte bedeuten soll, ist unklar.

Galaxy S20 und Co. als Desktop-Ersatz

Samsung DeX verwandelt euer Smartphone in eine Art PC-Ersatz: Nach dem Update auf One UI 2.5 könnt ihr es kabellos in den Desktop-Modus versetzen und über einen Smart-TV bedienen. Voraussetzung ist, dass euer Fernseher "Screen Mirroring bzw. den Miracast-Standard" unterstützt. Für ein optimales Nutzererlebnis empfiehlt Samsung einen seiner Fernseher aus dem Jahr 2019 oder später.

Galaxy S20, S10, Note 10 und Co. lassen sich DeX-Modus als Touch-Pad verwenden. Dies funktioniert ähnlich, wie ihr es von einigen Notebooks oder auch von Smartphones kennt: Wischt ihr etwa mit drei Fingern gleichzeitig nach oben, seht ihr die zuletzt geöffneten Anwendungen. Wischt ihr nach unten, gelangt ihr zurück zum Homescreen. Wischgesten nach links und rechts wiederum lassen euch zwischen einzelnen Apps wechseln.

Weitere Galaxy Note 20 Features für S20 und Co.

Darüber hinaus bringt das Update auf One UI 2.5 bringt noch diverse andere Note-20-Features auf die genannten Geräte. Dazu gehören unter anderem Optimierungen an der Notes-App und dem Profi-Video-Modus. Des Weiteren zeigt euch One UI 2.5 nun an, wie schnell WLAN-Netzwerke in eurer Umgebung sind. Beachtet allerdings, dass gegebenenfalls nicht alle genannten Handys auch sämtliche neuen Features bekommen. Samsung zufolge könne der Funktionsumfang je nach Modell variieren.